【毛孩KOL】特邀嘉賓剖析創作者生態，開拓內容創作新視野！

「毛孩達人KOL訓練營」第三場工作坊順利完成，標誌著工作坊階段已圓滿結束。本次工作坊重點公布餘下內容創作任務排位賽細節，並特別邀請到行業專家導師以及選手包品牌代表親臨現場，為學員分享選手包產品特色以及創作技巧。



品牌代表現場指導 深化產品認知

工作坊特別邀請Instinct品牌負責人柯小姐、Konanmoko品牌代表，以及Australia Pet Organic業務拓展經理Ms. Marlin Kwok親臨現場，與學員面對面交流。各品牌代表詳細介紹產品理念與使用心得，幫助學員深入了解產品特性。

本次工作坊亦邀請到行業專家導師為本地創作者剖析了影音平台最新趨勢與創作策略。透過分享香港創作者生態，強調本地創作者兼具國際視野與本土特色的獨特優勢，並深入解析現時內容趨勢、演算法邏輯以及商業模式。今次的分享為學員開拓了內容創作的新視野，助力本地寵物創作者的發展。

正式進入內容創作任務排位賽階段

隨著三場專業工作坊順利完成，訓練營已進入內容創作排位賽階段，學員將運用選手包產品與所學技巧，於YouTube、Instagram或Facebook平台發布作品，爭取總值超過十萬港元的獎品與合作機會。期待學員們能夠將工作坊所學的創作優質內容，在比賽中展現獨特創意。