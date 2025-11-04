【毛孩KOL】直擊訓練營超萌貓貓組別參賽名單！

繼狗狗組別之後，為大家介紹「毛孩達人KOL訓練營」貓貓組別的參加者！每隻「主子」都各有特色，不論是活潑好動亦或是優雅文靜，期待牠們能夠展現出獨特的魅力與大家分享他們的故事！立即追蹤牠們的社交媒體專頁，支持你的心水毛孩KOL！



21 - GuGu ＆Hachi

品種：德文捲毛貓

性別：男仔

技能：GuGu - 肚仔餓嘅時候會講「唔該」；Hachi - 佢最大嘅技能，就係冇特別技能，除咗靚仔…便一無是處

自我介紹：Hello～我個名叫咕咕🐈由3年前嘅聖誕節嗰日，PaPa MaMa帶咗我返屋企，我就成為佢哋最心愛嘅聖誕禮物。我係一隻超級嗲豬，係mama嘅小寶寶（媽寶）。只要有MaMa嘅地方，就會有我咕仔嘅出現🤭我超級為食㗎，為咗得到更多嘅美食，我依家仲識講「唔該」。平時最鍾意同媽媽一齊頭貼頭瞓覺，鍾意媽媽讚我靚仔。

我個名叫Hachi，我係爺爺嫲嫲嘅第一粒乖孫，Hachi意思係日文嘅「8」，因為我係「8」月26日出世，26兩隻字加埋又等於「8」，而且我係上晝八點出世㗎！所以爺爺就幫我改咗呢個英文名。屋企個個都叫我小明星，因為我生得又靚仔又大隻。平時鍾意跑跑跳跳，周圍蝦蝦霸霸。最鍾意蝦咕咕（我爸爸）。

22 - ChaCha ＆ Yuja

品種：唐貓

性別：女仔

技能：Yuja - 鍾意企喺度，日日都討抱抱；Cha Cha - 忍耐力高，情緒穩定

自我介紹：大家好，我地係Yuja Cha (柚子味)，Daddy mami喺貓舍領養我地番屋企。Cha cha係姐姐，Yuja係細兩個月嘅妹妹。妹妹活潑鍾意蝦姐姐，而姐姐好就個妹妹。

23 - 莉莉娜 Relena & Sora

品種：德文捲毛貓

性別：女仔 （莉莉娜 Relena ）＆ 男仔 （Sora)

技能：莉莉娜 Relena - 喵喵拳；Sora - 巡回 （叼回小玩具)

自我介紹：大家好，我係莉莉娜 Relena，創立自家喵喵拳，有2個徒弟仔，人稱「娜姐」。每日都會喺窗邊嘆住陽光修行，又或者跳上人類膊頭移動。我認為不打不相識，所以初次見面多數會以拳會友，代替握手。希望大家都感受到我嘅熱情，同我做好朋友啦 🫶🏻

24 - 豆花＆等腰

品種：布偶貓

性別：女仔 （豆花 ）＆ 男仔（等腰）

技能：豆花 Relena - HandHand/ Hi-five；等腰 - 識「俾手手」同「Hi-five」

自我介紹：豆花是個溫柔文靜的小淑女，十分親人，同細佬一樣識俾手手同Hi-five。最鍾意安靜靜地陪媽媽逛街。🫶🏻

我叫等腰，識「俾手手」同「Hi-five」，熱情好動，最愛外出探險，連狗狗都唔怕，絕對系KOL潛力股！

25 - 余子

品種：無毛貓混德文

性別：男仔

技能：轉圈、比手、錫錫

自我介紹：Hello大家好～我叫余子，大家都叫我魚子醬，除咗特別為食，我唔怕陌生人嘅任何人都可以摸我^^我最特別係無毛貓之中，又會生啲小小嘅卷毛係腳同埋尾巴嗰度～我希望大家都可以睇到咁特別嘅特徵啦😆

26 - 小雲

品種：家貓

性別：女仔

技能：會自己打開和關上餐邊櫃的燈，懂得在指令下坐下；不足一個月時已懂得在指令下握手

自我介紹：我係小雲，一隻四個月大嘅狸花貓女～由唔夠一個月大開始就入屋住，細個已經識聽指令握手。大個之後就有啲小性格，唔係成日都願意握，不過最近自己學識開同關餐邊櫃嘅燈，主人話我好叻！我最鍾意主人開門嗰刻衝出走廊探險，每次出街都好興奮，仲會自己行路好似狗仔咁。我鍾意食雞胸肉、晒肚瞓覺，成日擺唔同姿勢等主人嚟摸我肚肚影相～係個貪玩又黐人嘅小淘氣！

27 - Gus & Pango

品種：英國短毛貓 （Gus ）＆ 唐貓（Pango）

性別：男仔

技能：跟指令做動作，例如：俾手手，坐低，轉圈等

自我介紹：Gus同Pango係天使級媽寶，性格溫柔又親人。Gus係為食代表，可以輕鬆被訓練做出好多可愛動作，最愛俾人摸到煲水翻肚；Pango就係天生model，鏡頭感十足，影出嚟嘅樣時而型格、時而可愛。

28 - 王富貴 Fugwai

品種：德文捲毛貓

性別：男仔

技能：Catwalk

自我介紹：我叫王富貴，係德文卷毛貓，來自Caturday貓舍，係屋企一家之主，平時興趣係溝女無論貓女定人類我都搞得掂，生得靚仔決定靠個樣搵食。

29 - Snoopy ＆ Toro

品種：德文捲毛貓

性別：男仔

技能：Snoopy - sit / Hand / High Five；Toro - Handhand , sit, HighFive

自我介紹：Snoopy係一隻可愛嘅I貓，性格比較內向慢熱少少。平時我最鍾意同哥哥Toro一齊出街，唔好心急俾少少時間我，我都可以同大家好親近 😺✨

Hello~我係德文貓拖羅 🐟🐱我係一隻正宗E貓，性格外向自來熟。最鍾意著靚衫出街打卡影相。極度享受人類們嘅attention，目標係成為所有路人目光嘅焦點，喺街見到唔好怕羞，過嚟讚我靚仔就啱㗎啦！😺✨

30 - 包包

品種：英國短毛貓

性別：男仔

技能：吐口水+從容不迫

自我介紹：包包係一個肥肥好可愛的小男生✨頭上有兩個小牛角包🥐辨認度高🤣而且親人親貓😚任何地方都可以被摸摸～而且係懂得望鏡頭的小可愛！

31 - Luna

品種：英國短毛貓

性別：女仔

技能：識做指令 sit, up, hand hand, 轉圈圈, give me five

自我介紹：我叫Luna，中文名叫月亮女神，係一隻細細粒既英國短毛貓，有一對大大既藍色眼睛。雖然講岀黎可能冇人信，其實我細個既時候都曾經俾人棄養，直到緣份令我遇到宜家既屋企，成為左佢地既心肝椗，錫到我燶，幸運既我希望可以將呢份幸福都帶俾大家。

32 - Vodka

品種：緬因貓

性別：男仔

技能：手手

自我介紹：各位好，我係Vodka仔。今年1歲仔仔，好榮幸HK01同OKMIEDIA比機會我可以出席KOL訓練營同其他造星貓狗朋友見下面成為今次訓練營既一份子，我媽媽為左想等大家認識我都幫我開左個Instagram,黎緊會比大家見証到我既努力成果ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

33 - 白雪雪 ＆ 波波

品種：緬因貓

性別：男仔

技能：去到邊食到邊 去到邊chill到邊

自我介紹：波波係一隻好為食既貓，平時中意合埋眼用雙耳感受世界，一有野食就毫不猶豫地張開雙眼。

34 - Milou & 髀髀

品種：英國短毛貓

性別：女仔 （Milou ）＆ 男仔（髀髀）

技能：Milou - 撞頭頭 握手手; 髀髀 - 撞頭頭 會執波波

自我介紹：眼大大 長眼線 櫻桃小嘴嘴饞 親和力Max 鍾意扮靚靚係每個女孩子嘅天性，Milou都唔例外。平日嘅喜好 除咗食玩瞓賣萌之外就係任Mama魚肉！一齊着衫扮靚打卡，一有鏡頭影住就自動企定定埋位影相❤️。

大頭𝙱 周身毛 傲嬌倔強嘅鰲拜—髀髀係由繁殖場領養嘅貓貓🐱

性格如佢嘅名一樣 相當骨「卑」黏人，初時接髀髀返嚟瘦蜢蜢。寄望佢好似𝙼𝚊𝚖𝚊個大髀一樣咁粗壯🤭而髀髀亦都冇令我哋失望，憑住自己嘅力量 食到自己肥肥白白，又大又圓相當𝙵𝚕𝚞𝚏𝚏𝚢。

35 - Campbell

品種：英國短毛貓

性別：男仔

技能：1分鐘内食哂1條貓條

自我介紹：我係金寶Campbell，有綠寶石眼睛同紫色眼線，個頭仲同我家姐嗰個一樣咁大，係一隻英短紫金貓貓，性格好惡但係夠在上鏡又得意，每日最鍾意就係訓覺同食貓條!

36 - Gulu

品種：異國長毛貓

性別：男仔

技能：冥想 · 打坐 · 躺平 · 發呆

自我介紹：長期靜止畫面嘅me，人稱佛仔貓，自稱鬆弛哲學家。座右銘係發癲不如發呆。喵咪陀佛。

37 - 頓頓

品種：豹貓

性別：男仔

技能：sit!

自我介紹：頓頓貓仔醬醬已經係爸爸 最叻就係頓頓攤同番工養屋企！聽到Sit就會坐定定等零食！雖然個樣「頓頓」地，但其實又乖又和善 仲唔驚狗仔添！

38 - Chumi & Yagi

品種：英國短毛貓（Chumi) ＆ 英國長毛貓 （Yagi）

性別：男仔（Chumi) ＆ 女仔（Yagi）

技能：Chumi - 好好食飯 好好瞓覺；Yagi - 喵式陪伴 以及管家技能

自我介紹：Hello～我係有少少怕醜嘅Chumi（豬咪🐽）～

我嘅人生格言係「不問世事, 只問開飯未」同好奇心爆棚嘅姐姐Yagi相反 我最大嘅興趣就係搵個靚位曬住太陽瞓個靚覺☀️同埋享受美食🍽️😋講到食罐罐我就最講究 ：我平時都係食兩啖→飲少少水→沉思五秒→再食兩啖→再飲少少水😌 。Mama話我呢套係「Chumi式養生食法」☝🏻所以瞓飽飽食飽飽冇煩惱就係我啦✨！仲有啊 因為我塊面脹卜卜成個鬆軟嘅饅頭咁, 所以大家成日都話要「搓麵粉」仲話我手感QQ彈彈～真係激死我啦 我明明係一個靚仔嚟㗎嘛最後溫馨提示大家：想同我做friend請自備貓條條～🐷🤪

MEOW大家好～我係Yagi妹妹, 今年1歲 🐾 上年Papa Mama就係喺8號風球吹襲香港嗰日帶咗我返屋企 所以我個名就係取自颱風Yagi🌀係咪好特別呢～我對人類所有活動都好有研究㗎 由佢地食飯沖涼睇電視砌模型去到拆包裹安裝傢俬 事無大小我都會第一時間趕到現場👑 冇計啦 鬼叫我係雙子座小公主咩

我星期六日都鍾意同Papa Mama仲有Chumi弟弟遊車河睇風景嘅 不過最近我就好沉迷打機同陪Mama睇《甄嬛傳》📺 睇到肉緊嘅時候試過一爪拍熄咗電視 仲嚇到Mama大叫 “OH MY GOD!!!”

好啦 我而家要去食我嘅和牛貓條條啦😋 下次再講啦 好高興認識大家～😽

39 - Melu 咩嚕

品種：布偶貓

性別：女仔

技能：手手+High Five+企高高

自我介紹：大家好，我叫Melu（咩嚕）！係屋企嘅一家之主，有個靚老婆+4個仔女，平時最鐘意出街街 睇風景、落地散步～最鐘意食條條，只要有條條，我好願意做指令㗎。

40 - Mirror

品種：黑白港短

性別：女仔

技能：趷高囉柚俾媽媽搓

自我介紹：Hi！禾係Mirror，爸爸媽媽叫禾做Mirror豬！禾係貓界中最靚嘅 (佢貓界中只有Kittie仔及姜B🫢) 禾以前係浪浪，警覺性好高 (好驚青)，浪浪時曾因打交在鼻鼻留低過疤痕；平時最鐘意阿媽同禾搓囉柚～搓～搓～搓～真係好舒服媽媽咪唷💖

咁禮哋覺得禾靚唔靚？😽🎀

