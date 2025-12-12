毛孩家長必睇寵物食品全攻略 Open Farm：毛孩健康與地球共好之選

身為毛孩家長梗係以竉物健康為優先考慮、佢地愈來愈注重食材嘅來源同埋成份，唔再只係睇價錢或者包裝靚唔靚，而係會問：「食材來源係邊度? 係咪人道飼養？會唔會有添加劑？對地球有冇負擔？」Open Farm呢個來自加拿大的品牌，全線產品都喺美國製造，正正就係針對現代毛孩家長最關心嘅四大問題——營養、動物福利、來源透明、同埋可持續發展。今次就同大家用貼地、易明嘅方式，拆解Open Farm點解咁受香港毛孩家長追捧，仲有實用選購、餵食、保存、同埋本地消費者真實評價，等你一文睇清楚！



加拿大出品，美國製作全球良心寵糧新標準

Open Farm 2014年喺加拿大多倫多由三位熱愛動物又有食品行業經驗嘅創辦人一齊成立。最初佢地只係想搵一隻天然、有營養嘅寵物食品可以放心畀狗狗食用，但發現當時市面好多寵物食品雖然都標榜天然，但來源唔太清楚，動物福利又無保障，於是就決定自己落手做。

品牌一開始就堅持用「人類食用級」食材、100%可追溯來源，並且同全球多個第三方認證機構合作，確保每一包糧都符合最高動物福利同環保標準。短短幾年，Open Farm已經由三款乾糧，發展到超過100款，涵蓋乾糧、濕糧、凍乾生肉、骨湯、零食等，喺北美、澳洲、亞洲 - 香港都有售賣，2024年更獲得B型企業（B Corp）認證，成為北美最高分數嘅寵物糧品牌之一。

品牌理念與四大核心原則：善待動物、善待地球、善待主人、善待毛孩

Open Farm唔止賣糧咁簡單，佢哋有四大核心原則，全部都係現代毛孩家長最關心嘅：

1. 優質營養：所有配方都以肉類為主，蛋白質含量高，無穀物、無基因改造、無抗生素、無激素、無人工添加劑，符合AAFCO（美國飼料管理協會）標準，確保毛孩食得健康又安全。

2. 人道飼養：所有食材嘅來源都必須經過國際動物福利組織認證，包括英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）、全球動物夥伴關係（GAP）、Certified Humane、ASC等，為農場內的動物提供均衡、營養充足嘅飼料。農場內無獸籠或欄位，確保牠們有充足嘅活動空間。盡量縮短運送時間，唔會受到不必要嘅身體傷害。唔用抗生素或激素。

3. 來源可追溯：每包產品包裝都有獨立批號，家長們可以上官網輸入批號，即時查到每一種食材嘅來源(農場、漁場)及生產過程，100%公開透明，唔怕有「黑心肉」或「不明成分」。

4. 可持續採購：Open Farm只會同有可持續發展認證嘅農場、漁場合作，魚類必須來自可持續捕撈，肉類來自人道飼養，蔬果全部非基因改造，包裝亦積極推動回收再造，減少對地球負擔。

呢四大原則，唔單止令Open Farm成為寵物界嘅良心品牌，更加係全球寵物食品行業嘅新標準。

產品產地與原材料來源：美國製造，全球嚴選食材

Open Farm所有產品都喺美國生產，原材料則來自全球最優質嘅供應商。例如牛肉來自美國或澳洲草飼農場，羊肉來自紐西蘭，魚類則來自北太平洋深海野生捕撈，全部都經過第三方認證，唔會用廉價副產品或來源不明嘅肉粉。

每一批產品出廠前都會經過嚴格檢測，包括沙門氏菌、大腸桿菌等微生物測試，確保安全無污染。毛孩家長只要掃一掃包裝上嘅批號，就可以查到所有食材來源同生產過程，真正做到「從農場到碗」全程透明。

國際認證與動物福利組織認可：全球最高標準

Open Farm 採用並遵循 Global Animal Partnership（GAP）等國際動物福利標準，確保供應鏈符合人道飼養要求，亦係Certified Humane認證肉源嘅先驅。魚類產品則獲得Ocean Wise、MSC（海洋管理委員會）、ASC（養殖水產管理委員會）等國際認證，確保海洋資源可持續發展。呢啲認證唔係得個名，全部都要經過嚴格審核，包括飼養環境、飼料、醫療、捕撈方式、環保措施等。Open Farm每年都要接受第三方審查，唔合格就即時停供，絕對唔會「走數」。

產品成分與營養特色：無穀物、無抗生素、無添加，肉類主導

Open Farm所有配方都以肉類為主，蛋白質含量高，唔會用廉價穀物（如玉米、小麥、大豆）做填充物，亦唔會用副產品、人工香料、防腐劑或色素。所有蔬果都係非基因改造，部分配方仲會加入超級食物（如南瓜、蔓越莓、亞麻籽、椰子油），提升營養同消化吸收。

貓糧特別強調高蛋白、低碳水，並加入牛磺酸、Omega脂肪酸，有助腦部、心血管、皮膚毛髮健康。狗糧則會根據年齡、體型、活動量分成多種配方，部分更加入葡萄糖胺、軟骨素，支援關節健康。所有產品都符合AAFCO標準，適合主食長期餵食。

乾糧、濕糧、凍乾生肉、骨湯、糧伴慕斯一應俱全

Open Farm產品線非常齊全，無論你家毛孩係貓定狗、幼年定老年、主食定零食，都搵到啱心水。以下用表格簡單比較各類型產品：

Open Farm乾糧、濕糧、凍乾生肉都適合做主食，而濕糧、糧伴慕斯同骨湯更可以混合乾糧提升適口性同補水，凍乾生肉糧可以直接食或者加骨湯增加口感，又可以灑喺主糧上做Topper，亦適合訓練或獎勵，全部都係低敏配方。

Open Farm無穀物配方特別適合對穀物敏感或者腸胃易出事嘅毛孩，因為不含玉米、小麥、大豆等常見致敏原。高蛋白、低碳水有助控制血糖，減少肥胖同糖尿病風險。部分配方加入葡萄糖胺、軟骨素，支援關節健康，特別適合老年犬貓或大型犬。

本地消費者評價與使用心得：適口性高，轉糧建議

根據多個香港寵物用品平台用戶評價，Open Farm最大賣點係適口性高，連挑食貓狗都肯食。多款不同產品又可以mix & match增加家長同毛孩的互動。

家長反映毛孩食後腸胃穩定、毛髮亮麗、精神好咗。雖然亦有部分家長覺得價錢較高，但「一分錢一分貨」，食材來源透明、無副產品、無人工添加，食得安心，係絕對值回票價嘅!!

Open Farm——毛孩健康、地球永續、主人安心之選

總結嚟講，Open Farm唔止係一個高端寵物糧品牌，更加係一個推動動物福利、環保、透明消費嘅良心企業。佢用最嚴格嘅國際標準、最公開透明嘅溯源系統、最貼心多元嘅產品線，贏得香港家長同毛孩嘅信任。雖然價錢較高，但「食得安心、食得健康、食得有良心」，對好多主人嚟講，已經係無價。

如果你都想畀毛孩食得更好、更安心，Open Farm絕對值得你一試！