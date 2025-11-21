為貓咪快樂加餸！拆解凍乾小食營養成分/最佳食法　附11月優惠

每天和貓咪相處，最開心的莫過於看見牠們滿足的模樣。給予零食，不只是一種獎勵，更是我們向貓咪傳遞愛意、加深感情的「暖心儀式」。在給予獎勵的同時，相信不少貓主都特別注重零食的品質，例如選用100%純肉製造、天然無添加、營養豐富的凍乾小食，就是理想的選擇。當然，零食要講究，正餐更是健康關鍵！如果貓咪經常抓癢或腸胃不適，很可能與食物中的致敏源有關，「單一動物蛋白主食罐」就是專為敏感體質設計的安心方案。下文將為大家詳細解析凍乾小食的營養成分與最佳餵食方法，還有11月的限定優惠，讓毛孩在享用美味主食的同時，也能品嚐到營養滿分的健康獎勵！



100%純肉製作 冷凍乾燥技術鎖住天然營養

市面上的寵物零食五花八門，貓住在為貓咪挑選「凍乾」時，該注意哪些細節？現在就來為大家解析Kakato 100%純肉凍乾小食的製作過程與營養成分，讓貓咪吃得健康，貓主更加安心！

Kakato 100%純肉凍乾小食採用先進的冷凍乾燥技術，將肉粒的原始滋味與完整營養牢牢鎖住。Kakato嚴選全球優質食材，經過無菌分割處理，成為製作凍乾的原料。隨後，原料在低溫下冷凍，進入真空環境，使水分凝結成冰。在冷凍乾燥階段，透過輕微升溫，讓冰直接昇華成水蒸氣，從而去除水分，同時濃縮食材的天然風味與營養。最後，冷凍乾燥成品被密封包裝，有效防止潮濕與污染。Kakato 100% 純肉凍乾小食絕不含防腐劑、化學成分、調味劑、色素、碳水化合物、更無麩質及無穀物。

四款Kakato 100%純肉凍乾小食，左至右︰大西洋三文魚、野生捕撈吞拿魚、雞、鴨肝及雞胸肉。

四款純肉選擇 可搭配主食罐增添風味

純肉凍乾小食共有四種口味，各具營養效益，總有一款能贏得毛孩的喜愛！

• 大西洋三文魚：富含奧米加-3脂肪酸，有助於維持心血管健康；

• 野生捕撈吞拿魚：提供優質蛋白質與維他命D，幫助鈣質吸收；

• 雞鴨肝：含豐富維他命A與鐵質，增強免疫力促進血液輸氧；

• 雞胸肉：低脂高蛋白，支持肌肉發育與新陳代謝。

除了作為日常獎勵零食，您還可以將冷凍乾燥拌入主食罐中，為貓咪增添額外營養與豐富口感，特別適合容易過敏或口味挑剔的毛孩。

想讓毛孩同時享受美味主食與營養零食？ Kakato 十一月的限定優惠貼心登場—只要購買12罐「單一動物蛋白主食罐」，即贈送一包純肉凍乾小食隨機口味，輕鬆搭配健康美味！

單一蛋白降低致敏 貓主信賴之選

Kakato 一直以優質、天然無添加及人類食用等級為標準，深受貓主及寵物店推祟。其「單一動物性蛋白質主食罐」系列，更因能有效減少食物過敏風險，成為許多毛孩日常飲食的安心首選。

市面上許多濕糧常混合多種肉類，若毛孩對其中一種肉源敏感，主人便難以揪出致敏元兇。 Kakato「單一動物蛋白」主食罐，每罐僅使用單一動物蛋白來源，能有效降低致敏風險，是腸胃或皮膚敏感毛孩的安心之選。此系列更貼心分為幼貓、成貓及老貓配方，滿足不同生命階段；並採用低鈉配方，有助於減輕腎臟負擔。主食罐肉味濃鬱、口感豐富，讓毛孩愛不釋口。

各位貓主請把握機會！ 11月期間凡在各大特許經銷商或MaxiPro網上商店，購買此優惠即贈Kakato 100%純肉凍乾小食（隨機口味）。優惠數量有限，售完即止。快啲為愛貓選購Kakato全營養單一動物蛋白主食罐！

銷售點：

特許經銷商一覽︰https://www.maxipro-asia.com/leaflet/NewCompleteDiet/newcompletedietzh.html

MaxiPro Online Store：www.maxipronline.com/

(資料及相片由客戶提供)