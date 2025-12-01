貓咪是天生食肉獸!食物金字塔大反轉 優質高蛋白才是No.1營養來源

家中看似溫馴的貓主子，骨子裡其實是一隻不折不扣的「食肉獸」?！很多人都不知道，貓咪是天生的肉食性動物，肉類對牠們而言，才是最重要的營養來源。我們對於貓咪飲食的許多既有認知，是時候要更新了！下文將會為各位奴才解構「貓咪食物金字塔」、如何選擇合乎不同貓咪營養需要的乾糧，吃得健康又營養十足！



貓咪食物金字塔

貓咪食物金字塔關鍵營養：優質蛋白、牛磺酸

要了解主子的真正需要，必須認識「貓咪食物金字塔」。貓咪所需的食物營養與人類大相徑庭，牠們的消化系統、營養需求，都是圍繞肉類而設。貓咪的金字塔最重要並非五穀類，而是一系列來自動物的關鍵營養。優質高蛋白質絕對不可或缺，牠們需要大量動物性蛋白質來維持肌肉、免疫力與整體健康。其次是牛磺酸，這是一種貓咪無法自行合成的必需胺基酸，如缺乏牛磺酸會導致心臟與視力問題。此外，脂肪酸如Omega-3、Omega-6有助於維持皮膚健康、毛髮光澤與抗炎作用。維生素A對貓咪的視力、皮膚、骨骼、牙齒、生殖系統和免疫系統至關重要，而且必須從動物性來源的肉類攝取，才能得到最優質營養。水分亦不容忽視，貓天生飲水量偏低，機乎很少主動飲水，但缺少水分會嚴重影響腎臟和泌尿系統健康，所以補充水分尤其重要。要確保貓咪飲食健康，關鍵在於選擇高品質貓糧，其成分表應以肉類為首，並避免過多不必要的填充物及添加劑。

Instinct產地、技術、安全及品質保證

美國Instinct低溫高壓技術 保留生肉營養

美國品牌Instinct致力研究和開發「生肉營養」，就是為了滿足貓咪天生的營養需要。採用專業HPP低溫高壓技術製作糧食，讓有害細菌在高壓下無法生存，避免高溫處理破壞食物中的天然營養，保留食材最佳風味。產品成份天然，絕無添加人工化學成份，其配方符合AAFCO營養標準及榮獲北美最高級別的SQF安全優質食品質量認證。其乾糧產品均塗上生肉塗層，提升營養、香味、味道，家中主子再「嘴刁」也不怕！

Instinct Original幼貓糧，雞肉口味。

幼貓成長的營養基石

想可愛呆萌的幼貓健康成長，好好把握黃金發育期。Instinct Original幼貓糧以放養雞肉為第一成分，含有81%動物性成分及19%蔬果與其他營養來源，優質蛋白質含量高達42.5%，提供優質與天然營養，不含穀物，還富含牛磺酸、天然 DHA、活性益生菌、維生素、天然脂肪酸與抗氧化物，支持幼貓的肌肉發展與活力等成長需要。

Instinct Ultimate Protein貓糧，雞肉及鴨肉口味。

47%優質高蛋白 貓咪健康首選

家中有活躍貓咪，如孟加拉貓、德文捲毛貓，對增肌有要求的，就需要俗稱「頂蛋貓」的高蛋白糧！Instinct Ultimate Protein頂級蛋白貓糧是一款極高優質動物蛋白及高消化率的貓糧，亦是許多賽貓飼主、活躍型貓咪或需要增肌及恢復體力的貓隻所喜愛選用。配方蛋白質含量高達47%，其中九成以上來自真實生肉，無穀物，不含肉粉或副產品，能提供高品質、易吸收的蛋白，同時富含牛磺酸、活性益生菌、維生素、天然脂肪酸與抗氧化物，相比其他天然高級貓糧品牌，肉含量高達3倍。

Instinct Original成貓糧，雞肉、兔肉、三文魚口味。

Instinct Raw Boost成貓糧，雞肉、三文魚口味、體重管理雞肉口味、室內貓雞肉、室內貓兔肉口味。

兩大成貓系列 提供全面優質營養所需

對於一般成貓，Instinct 還有Original及Raw Boost兩個系列成貓糧，兩者均設不同口味，以放養雞肉、兔肉或野生三文魚為第一成分，77%至81%源自動物性成分，19%至23%源自蔬果與其他營養.，富含優質動物蛋白，不但無穀物，同時富含牛磺酸、維生素、活性益生菌、天然脂肪酸與抗氧化物，為貓咪日常生活提供所需能量。

Raw Boost成貓糧更強化部分營養成分，如益生菌、天脂肪酸與抗氧化物等，並結合了生肉塗層乾糧與凍乾生肉粒，使其香味、味道、口感、營養加倍升級。除了雞肉、三文魚口味外，更設兩種功能性配方，分別是體重管理配方與室內貓配方。前者的脂肪含量減少 25%，卡路里減 10%，並加入了左旋肉鹼以助燃燒脂肪、促進新陳代謝，同時加入膳食纖維以增加貓隻的飽足感。後者則專為家貓而設，採用更容易消化的蛋白質和益生元，以改善腸道健康並控制糞便異味；其卡路里亦較低，以配合活動量較少的室內生活方式。

Original成貓系列，Original幼貓系列，Ultimate Protein頂級蛋白系列，Raw Booost成貓系列及功能性配方 (左至右)

上述所有Instinct產品為貓咪提供優質生肉營養，富含貓咪食物金字塔中最重要的營養，如蛋白質、牛磺酸、脂肪酸、維生素，以支持肌肉、心臟、視力與免疫健康，還不含穀物，並加入活性益生菌和抗氧化物等有益成分，促進腸胃、消化、皮毛健康，滿足貓咪天性的營養健康所需。

不論你是養貓新手定老手，認識貓咪食物金字塔，配合牠們肉食天性給予足夠的天然優質營養，確保貓吃得健康又營養十足！立即到以下連結輸入“INSWNP15”優惠碼，購買任何Instinct產品即享15%折扣優惠。，有效期至2026年2月28日！

購買連結：https://bit.ly/instinctwnp

領取乾糧試食裝：https://bit.ly/instinctsample

