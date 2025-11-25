全港最高學歷訓犬團隊？資深馴犬師坐鎮 極高性價比助毛孩重生

對於不少狗主來說，毛孩出現行為問題最令人頭痛。想找專人訓練，卻往往被高昂的學費嚇退，又或擔心訓練員質素參差。本地犬隻訓練團隊Freedom The Dog Trainer主打「高級團隊，親民服務」，由擁有豐富國際認證的傑Sir與資深獸醫護士Zo姑娘組成，以可能是全港相關學歷最高的背景，配合比坊間便宜近三分一的價格，希望讓犬隻訓練變得更普及，真正做到助己助人。



由領養過度活躍犬開始 深明家長痛點

Freedom The Dog Trainer的成立，源於一個充滿愛的初衷。創辦人傑Sir曾領養了一隻過度活躍的狗狗，在照顧過程中深切體會到犬隻訓練的重要性，但他發現坊間的訓練課程收費往往十分昂貴，令不少有需要的家庭卻步。為了改變現狀，他決心親自修讀相關課程，希望以相宜的價錢，幫助更多面對同樣困難的狗狗家庭。

正因為自身經歷，令傑Sir決心親自修讀相關課程，希望以相宜的價錢，幫助更多面對同樣困難的狗狗家庭。

學霸級訓犬師傑Sir：學得越多 狗狗獲益越多

與一般憑經驗主導的訓練不同，傑Sir深信知識的力量，他持有英國 TQUK B級及C級牌，以及City & Guilds C級牌照等多張國際認可馴犬師牌照，目前更正攻讀英國學士級犬隻行為學文憑，深信只有學得越多，才能令狗狗受益更多。在訓練過程中，傑Sir強調分析犬隻行為及心理學，明白每一隻狗狗都是獨一無二的，堅持因材施教。這種學術理論與實戰經驗結合的方法，能更精準地糾正行為問題，重建主人與寵物之間的溝通橋樑。

傑Sir持有多張國際認可馴犬師牌照，目前更正攻讀英國學士級犬隻行為學文憑。

聯手資深獸醫護士Zo姑娘 全方位照料毛孩

除了傑Sir，團隊的另一靈魂人物Zo姑娘，為服務帶來了獨特的醫療視角。作為澳洲政府認可的資深獸醫護士及爬蟲學家，Zo姑娘擁有高達13張國際認可動物相關證書。她曾任職海洋公園及多間專科獸醫醫院，並持有美國「無恐懼獸醫專業認證」（Fear Free）。這意味著團隊在處理犬隻行為問題時，不僅能從訓練角度切入，更有資深醫護人員提供正確的健康及護理資訊。這種結合「行為訓練」與「醫療護理」的雙重專業，是市場上極為罕見的黃金組合。

熱衷公益真正為動物福利著想

在颱風樺加沙過後，不少家庭成為狗場的Foster Family，甚至有意領養狗狗，但因其行為問題而卻步，而Freedom The Dog Trainer正是全港唯一一個免費為這些家庭提供訓練的機構，以實際行動幫助這些經歷變故的狗狗融入新家庭。此外，團隊的專業知識亦得到廣泛認可，曾接受多家主流媒體採訪，並多次獲邀到訪中學及社福機構進行動物處理、動物福利及情緒支持教育。

對於希望尋求專業、可靠、且著重動物福利的家長來說，這個由學霸訓犬師與資深護士組成的團隊，以性價比極高的親民服務，無疑是毛孩行為矯正的最佳後盾。

（資料及相片由客戶提供）