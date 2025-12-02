【毛孩KOL】首輪分數排行榜出爐！運用Vetalo產品發布創意內容

「毛孩達人KOL訓練營」第一輪內容創作任務經已圓滿結束，本輪分數結算正式完成！感謝各位學員在首輪任務中投入大量心力準備每一篇貼文，運用Vetalo選手包產品發揮無限創意，透過影片、圖文等多媒體形式，創作出豐富多元的寵物內容，展現出各具特色的個人風格！



評審團仔細欣賞所有作品後，發現不少學員勇於嘗試新平台，展現了豐富的創作能量，值得肯定。經過嚴格評分，首輪內容創作任務前十名排行榜正式出爐！

狗狗組別第一輪排位賽排名

🏆 恭喜以下狗狗組別學員於第一輪獲得前3名的佳績：

🥇 @bubu.pomeranianbb

🥈 @jessiesummm

🥉 @hoisum0305

貓貓組別第一輪排位賽排名

🏆 恭喜以下貓貓組別學員於第一輪獲得前3名的佳績：

🥇 @bootboottt.bengal

🥈 @mochimuichu_ragdoll

🥉 @cloudy_thecatto

學員憑藉引人注目的獨特題材與引人入勝的內容脫穎而出，其作品不僅展現了對產品特性的深入理解，更呈現出個性化的內容創作能力。

期待各位學員在接下來的任務中繼續突破自我，發掘更多創意靈感，創造出更多精彩的內容作品！