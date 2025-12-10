寵物營養平台Pixie App面世 登錄愛寵信息 獲取免費寵物營養咨詢

相信每一位愛鍚寵物的主人，都希望愛寵健康快樂成長。然而，照顧寵物涉及的知識層面廣泛，包括營養糧食、日常紀錄、行為動作和疾病風險管理等眾多方面，再加上香港人工作繁忙，假如要逐一研究學習如何尋找合適主糧保健品、哪些狀況出現需要擔心、有哪些疾病風險又該如何避免等，無疑令主人頭痛不已。為了讓主人更好、更方便的照顧愛寵，Pixie寵物健康管理平台因此而生。



AI配合真實寵物營養顧問 全方位顧及寵物健康

「Pixie」的意思是一種可靠的小精靈，會在平台上化身成每位主人的寵物營養管家，為每隻寵物的健康作出提醒及建議，從提醒營養飲食、杜蟲用藥、注射疫苗、疾病風險，到分析醫療報告、建議改善方向等。

作為香港01「健康Easy卓越大獎2025」的「卓越健康AI應用程式品牌大獎」得主，Pixie由香港寵物營養學會的專業寵物營養顧問根據世界上各類最新的寵物研究及準則，透過平台為每一位主人的每一個愛寵去制定所需營養、保健參考等，以及分享眾多寵物資訊，確保主人所接收到一切關於其愛寵的提醒及建議均是最新、最準確及最合適。

登錄寵物信息 讓Pixie成為您的AI寵物營養健康管家

主人把愛寵的資訊登錄到App後，Pixie會利用大數據，根據每一則資訊去紀錄、計算及分析寵物的實際情況及作相關提醒及建議。所以，Pixie得到的信息愈多，愈能更好地為愛寵提供資訊及服務，以下是Pixie部分功能：

• 計算所需營養

根據寵物的品種、年齡、性別、體態去分析計算每天的熱量、蛋白質、脂肪等需求，方便主人比對市面上的主糧產品是否符合所需，更容易選擇到合適的主糧及零食。

• 提示不同階段的疾病風險及照顧建議

根據寵物的品種、年齡、體態去提示主人其愛寵所處年齡階段所有可能的潛在疾病風險，及提供對應改善建議，亦方便主人選購合適的營養補充品，大大減低愛寵罹患疾病而飽受痛苦的風險。

• 提醒注射不同疫苗的種類及日期

主人上傳一次針卡後，Pixie便可根據寵物的品種、年齡去提醒主人下次何時需要為愛寵接種何種疫苗，主人無須再擔心因事務繁忙而延誤甚或漏打。

• 分析血液及尿液報告

主人上傳愛寵的血液、尿液報告後，Pixie會立即分析報告所揭示的問題並作出對應的建議，且會不時提醒，以期未來下一次的報告結果一切正常良好。

• 分析不同食物安全性

不同品種、年齡，乃至不同疾病史，都會影響愛寵對不同食物的需求有所改變，Pixie會以安全性為優先考慮，分析不同食物是否適合愛寵，以及合適份量，確保愛寵不會誤食不合適的食物。

• 分析愛寵的狀況健康

主人見到愛寵有異常狀況都會十分擔心，除了馬上見獸醫外，亦可先透過Pixie分析是何種情況，提供相關建議處理方法及是否需要就醫等。

專業寵物營養顧問線上咨詢 跟進監測寵物健康狀況

除了Pixie的健康分析外，主人亦可在App上與真人專業寵物營養顧問作免費的線上咨詢。營養顧問會根據主人在App上關於愛寵的所有資訊（包括基本資料、體態紀錄、疫苗紀錄、報告紀錄）等，配合詳細的詢問去了解到愛寵的狀況，以及如何應對解決等，例如為用戶提供以下幫助：

• 寵物飲食營養評估

營養顧問會根據寵物的實際情況，利用最新的科學研究提供個性化的飲食建議。首先詳細詢問寵物的飲食習慣，包括每日的食物攝取量、種類、用餐時間以及寵物的年齡、體重、活動量和健康狀況，從而全面了解他們的營養需求，並提供相應的改善建議。

• 寵物健康管理評估

愛寵若不幸患上各類慢性疾病，如心臟病，腎病，關節疾病，糖尿病和癌症等。這些疾病不懂對毛孩造成傷害，更增加主人在照顧上的困難。而營養在疾病治療上有著重要的角色，因為合宜的營養，可以增強毛孩治療效果，亦可以延緩病情進展，降低死亡率。

用戶亦可進一步尋求營養顧問的長期個案跟進，乃至線下一對一的全面服務。

訊息共享 構建寵物家庭圈

Pixie作為一個寵物健康平台，鼓勵家人、朋友，一同分享關於寵物的資訊、趣事。愛寵作為家庭的一份子，家人們一同管理愛寵的文件（出生證明、針卡、報告等）、分享日常趣事照片影片，讓更多人關注到寵物的身心健康。

定製主食及營養補充品 未來即將推出

Pixie將逐步尋求不同的寵物相關服務機構合作，並透過由專業營養顧問為每一隻寵物作評估後，向主人提供最適合其愛寵營養健康需要的主糧及營養品定製，避免寵物誤食不合適的主糧及營養品而影響寵物長遠健康。

（資料及相片由客戶提供）