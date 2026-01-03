毛孩KOL｜第四輪排位賽排名更新！Ivory Coat貼文聚焦故事記憶點

由《香港01》「毛孩子」寵物頻道與傲騏媒體合辦的「毛孩達人KOL訓練營」，已完成第四輪的貼文發布，並來到賽程的一半。本輪學員以澳洲優質食糧品牌 Ivory Coat 的凍乾糧食 為題發揮創意，而累計積分排行榜的競爭也隨著賽事推進，進入如火如荼的激戰階段，排名每一輪都充滿變數，懸念迭起！



隨著訓練營進入後半程，學員之間的分數差距越來越小，這意味著每一輪的創作都至關重要，足以改寫排行榜的格局。從過去四輪的表現來看，評審團觀察到，學員們已普遍掌握從生活化角度切入，自然地融合產品分享。然而，部分作品在內容結構的完整性與核心訊息的清晰度上仍有提升空間，導致內容的整體吸引力和令人印象深刻的「記憶點」 稍嫌不足。

值得欣喜的是，我們已看到部分學員開始建立起獨特的個人頻道風格，無論是別具一格的剪接手法、富有感染力的聲音敘事，還是精心設計的個人化片頭片尾，這些都是脫穎而出的關鍵。評審團認為，接下來的勝負將取決於對這些創作細節的深度打磨，以及能否成功塑造鮮明的內容記憶點。

狗狗組別第四輪累計積分排位賽排名

🏆 恭喜以下狗狗組別學員於排位賽第四輪獲得前3名的佳績：

🥇@calbee_bichon

🥈@bubu.pomeranianbb

🥉@hoisum0305

貓貓組別第四輪累計積分排位賽排名

🏆 恭喜以下貓貓組別學員於排位賽第四輪獲得前3名的佳績：

🥇＠bootboottt.bengal

🥈＠gulu.gaoji.themeows

🥉＠cloudy_thecatto

評審團建議，各位學員可以多參考每輪獨立分數排名頭三甲的「貼堂作品」及其評語，從中汲取靈感與技巧，持續優化創作。賽事已過半程，期待大家在訓練營的後半部分跑出！