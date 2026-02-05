毛孩KOL｜投選心水「人氣寵物之星」，賺取188「01積分」！

「毛孩達人KOL訓練營」內容創作任務排位賽最後一輪經已完結，各位學員於過去八輪的內容創作任務中表現出他們的創意，相信大家都被毛孩的可愛所吸引到。故此《香港01》及「寵物達人」增設「人氣寵物之星」獎項，由公眾投出心目中最愛的毛孩KOL！



投票即送188「01積分」，支持您最喜愛的毛孩KOL！

由即日起至2月10日，網民可經由《香港01》平台，投選最喜愛狗狗組別、貓貓組別「人氣寵物之星」，首1,000名參與投票的《香港01》會員將可獲得188「01積分」！此獎項完全獨立於專業評分100%由公眾投票結果決定，旨在表彰最受大眾喜愛、最能引發共鳴的寵物內容創作者。立即投票，支持您最喜愛的毛孩子KOL！

獎項將於2026年2月28日於Mikiki商場中庭舉行的「毛孩達人市集暨KOL訓練營頒獎禮」頒發！

*活動受條款及細則約束

關於「毛孩達人KOL訓練營」

「毛孩達人KOL訓練營」由《香港01》「毛孩子」寵物頻道與傲騏媒體共同策劃，是一個為期四個月的系統性培育計劃。旨在透過專業工作坊、實戰品牌任務及競賽，提升本地寵物內容創作者的專業技能，並搭建創作者與品牌之間的橋樑，推動香港寵物內容生態圈正向發展。