寵物保險｜貓中風醫療費天價20萬　OneDegree新Plan多保障2大危疾

寵物保險｜家中主子平日看似健康，但可曾想過，寵物不幸中風，單是個半月醫療開支便要花費近20萬元？有調查機構發現，本港寵物主人嚴重低估寵物醫療相關費用，其估算與實際開支相差119%，其中另類治療開支更被低估近9倍。寵物保險公司OneDegree最新升級「高級寵物危疾保障」，新增寵物中風、心臟衰竭保障，更透過一次性的現金支援，讓主人在關鍵時刻救治毛孩。



OneDegree公布「香港寵物危疾醫療認知及預算調查」結果，揭示本港寵物主人嚴重低估寵物醫療相關費用。（楊子豐 攝）

寵物保險｜調查：主人嚴重低估寵物醫療費用

OneDegree今日（5日）公布一項「香港寵物危疾醫療認知及預算調查」調查。有關調查委託獨立調查機構Ipsos進行，該機構由去年11月至12月，訪問了537個本地貓狗主人。

調查顯示，半數受訪主人認為患上危疾的機率少於兩成。調查又發現，主人更嚴重低估了寵物醫療相關費用。OneDegree內部理賠數據亦顯示，以貓咪中風為例，受訪者估計寵物的中風醫療費一年約3.4萬元，但實際半年已需約7.5萬元，低估幅度達119%。

「今年6月我的貓咪突然中風，住院個半月，出院賬單近廿萬元，若然沒有儲蓄及保險，必定是很難及時為愛寵安排最好的治療。」OneDegree副行政總裁周美華分享了愛貓中風後的求醫經歷。她續指，過去不少客人以為寵物現時沒有病，就等於以後不會有病，然而病痛總是突如其來的，她呼籲主人為愛寵未雨綢繆。

寵物儲蓄與實際開支差距

受訪寵物主人估算各項另類治療方案平均一年開支

寵物保險｜獸醫：寵物危疾並不罕見

不少寵主心存僥倖，認為家中毛孩不會輕易患上危疾。然而，註冊獸醫關妍慧指出：「其實寵物危疾並不罕見，每6隻美國短毛貓，就有一隻最終會發展為會患上充血性心臟衰竭，主人需要認知風險及早作好準備。」

寵物保險｜OneDegree「寵物危疾保障」全新升級 中風、心臟衰竭都保

隨著獸醫醫學進步，以前發生在寵物身上，難以救治的病現時已有多種方法治療，除了傳統醫療方案，亦有其他另類治療，例如按摩、針灸、中醫、中藥、營養食品及補充劑等。但需要注意的是，危疾治療是一場持久戰，牽涉不少持續性開支，當中的花費並不少。

OneDegree宣布，為介乎13周歲至11歲的貓、狗而設的寵物保險CEO Plan進一步升級，特別推出全港首創「高級危疾現金附加保障」，由本身涵蓋癲癇、四肢癱瘓、髕骨脫臼等3項危疾，保障範圍新增至心臟衰竭及中風。

寵物主人每日花費僅低於2元，即可獲得附加保障，若寵物不幸確診罹患上述5種危疾，將提供一次性現金1萬元，過程無需提供單據，可由寵主彈性決定款項用途，選擇各種傳統寵物保險保障範圍外的另類治療，例如按摩、針灸、中醫、中藥、營養食品及補充劑等。而今年CEO Plan亦會自動升級，年度保障上限保額升級25%至50萬，新舊客戶皆適用，無須再審批。

此外，即日起至2026年2月1日，於OneDegree官方網頁投保OneDegree CEO Plan，輸入優惠碼「CEO25」，即可獲首年保費75折優惠。