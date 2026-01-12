【毛孩KOL】第五輪排位賽排名更新！Oneisall驚喜盲盒激發創意！

由《香港01》「毛孩子」寵物頻道與傲騏媒體合辦的「毛孩達人KOL訓練營」，日前完成第五輪內容創作任務，累積分數排名經已更新。本輪賽制迎來突破性挑戰，由豐澤特別贊助的Oneisall寵物用品驚喜盲盒作為選手包主題。每位學員開箱獲得的產品皆不相同， 不僅極致考驗了學員的即興創作與內容策劃能力，更映照出不同學員的潛在賽道。



盲盒賽制激發多元創意，發掘未來發展可能性

有別於過往統一產品主題的輪次，本輪的「驚喜盲盒」要求學員在未知題目前提下發揮創意。評審團觀察發現，這一輪的成績能夠反映出學員擅長的領域，有部份學員擅長分享生活用品，透過測評與場景化演示，突出產品的設計與實用價值，有部份學員則更擅長成為「Foodie」分享寵物美食，展現出未來發展的可能性。

第五輪累計積分前三甲

狗狗組別：

🥇@hoisum0305

🥈@calbee_bichon

🥉@bubu.pomeranianbb

貓貓組別：

🥇@bootboottt.bengal

🥈@gulu.gaoji.themeows

🥉@cloudy_thecatto

賽事進入最終衝刺，期待風格化內容迸發

本週排行榜仍然有學員後來居上，初登排行榜前十名。隨著訓練營進入最後倒數三輪，每一份作品都將對最終排名產生關鍵影響。評審團期待，學員們能在最終階段深耕個人風格，無論是在「生活測評」或「情感故事」的方向上，都創作出更具識別度與影響力的精彩內容，為爭奪總值超過十萬港元的獎品與合作機會作最後衝刺。