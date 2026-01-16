毛孩KOL| Konanmoko時裝週自由發揮內容創作 第六輪排行榜更新！

由《香港01》「毛孩子」寵物頻道與傲騏媒體合辦的「毛孩達人KOL訓練營」，迎來內容創作排位賽的倒數第三內容創作任務，第六輪賽果正式揭曉。本輪以 Konanmoko 寵物服飾 為創作核心，學員們親自挑選造型並加以創作劇本，呈現出開充滿故事性內容。



主題自由創作激發貼文創意

本輪並沒有規限主題，並讓學員自行去挑選服飾或道具，讓學員們有充分的自由發揮空間。學員們不僅為毛孩精心搭配 Konanmoko 服飾，更構建獨特的角色設定與劇情腳本。

第六輪累計積分排行榜

經過本輪充滿戲劇性的創意比拼後，累計積分排行榜再次洗牌，競爭趨於白熱化。

狗狗組別

冠軍：@hoisum0305

亞軍：@calbee_bichon

季軍：@3dogsfamily

貓貓組別

冠軍：@bootboottt.bengal

亞軍：@gulu.gaoji.themeows

季軍：@princessss.yagi

賽事進入最終回合，保持風格化內容及質素定勝負

隨著第六輪結束，訓練營僅餘最後兩輪終極對決。目前積分榜上排名十名緊湊，任何微小變動都可能影響最終排名。學員們需保持發揮水準，專注創作個性化內容，留意內容的情感傳遞並創造記憶點，加強評審團的印象從而突圍以出。

「毛孩達人KOL訓練營」尚餘兩輪創作任務，學員們將為爭奪總冠軍及「人氣寵物之星」等榮譽作最後奮戰。