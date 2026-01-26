寵物保險｜狗狗患心臟病愛貓中風花費近20萬　過來人教：一定要醫

「醫生同我講嘢嘅時候我完全係一片空白。」這是許多寵物確診危疾後，主人們的第一個反應。Phoebe的貴婦犬ChaB患有心臟病，需終身服藥；Emily的14歲愛貓大舊則在半年前中風，出院時更留下高達近20萬元的醫療帳單。

儘管是兩個不同的生命故事，但主人們都面臨了同樣的課題：當愛寵生命垂危，我們除了陪伴，還能給予什麼選擇？兩位主人以過來人身份教路，唯有提早做好準備，才不用在最無助時候，陷入救與不救的掙扎。



寵物保險｜危疾突襲：會唔會就咁走咗呢？

六歲貴婦犬ChaB，自幼偶有輕咳。由於醫生曾提及貴婦犬天生易有氣管敏感問題，主人Phoebe起初未有太過在意。直至去年九月，眼見ChaB咳嗽未止，Phoebe聽從醫生建議進行驗血及心肌酵素檢查，惟結果處於灰色地帶。為求安心，她決定進一步安排心臟超聲波檢查。最終ChaB確診心臟病B2期、心臟肥大且需終身服藥，並有患上心臟衰竭的風險。

從常規檢查到確診危疾，一切發生得猝不及防：「醫生同我講嘅時候我完全係一片空白，我完全聽唔明佢講咩。」當日情景至今而言仍歷歷在目。「真係好驚，佢會唔會就咁走咗呢？」

同樣的無力感Emily亦感同身受。半年前，當時13歲的愛貓大舊早上仍精神奕奕與她玩耍，豈料當晚下班回家，迎接她的卻是屋內異常淒厲的叫聲。心知不妙的Emily衝進門，驚見大舊已癱倒在地。那一夜，Emily四處奔波，當晚去了3間24小時診所，尋找獸醫。經過一小時檢查及緊急處理後，大舊隨即被送入ICU。

寵物保險｜康復點滴剪輯成片

大舊住院初期情況一度危殆，Emily接到病危通知後趕往醫院，見到的是愛貓插著鼻喉、身體無力。隨後個半月裡，無論工作多繁重，她亦堅持每晚到醫院陪伴大舊，在牠耳邊說說話，並用鏡頭記錄下牠每一點微小進步。

經歷45日的住院治療，大舊奇蹟般好過來，慢慢可以走路並獲准出院。Emily更將大舊住院期間的點滴剪輯成片，銘記愛貓頑強求存的意志。「人如果中風要康復都唔簡單，更何況係小動物？尤其佢已經13歲，佢有咁堅強嘅意志，我覺得好犀利。」

寵物保險｜出院收近20萬震撼帳單

住院期間，Emily安排了神經科及內科等多位專科醫生會診。歷時45天的治療，出院時的醫療帳單接近20萬元。面對這筆巨額開支，Emily猶幸早有準備。Emily在大舊年幼時已為其投保寵物CEO Plan®，由於保單列明11歲前投保可終身續保，且她多年來從未斷保，因此即便大舊已屆14歲高齡，保險依然能提供醫療保障。

同樣Phoebe因為ChaB需要長期吃藥，加上每兩至三個月一次的心臟超聲波及X光檢查，平均每季度的醫療開支便達6,000元。幸好Phoebe同樣有為愛犬購買寵物保險，大大減輕壓力。「有啲人可能會選擇幫佢（寵物）儲錢，可能每個月儲一千幾百，但就算只係簡單肚屙，要抽血、驗血都已經五、六千，基本上一鋪已經清袋，無可能話每日儲啲錢就醫到佢，一定有更多嘅錢需要花費。」

寵物保險｜有充足準備 無需陷救與不救掙扎

被問及面對未知的醫療開支，有否想過放棄治療？Phoebe語氣堅定，直言腦海中從未浮現過放棄的念頭。「總之我能力做到、醫到嘅，一定要醫，我自己唔食都要醫佢。」

然而，即便做足準備，當愛寵受苦，主人仍難免自責，Emily對此感受至深。她憶述昔日飼養的兩隻波斯貓，同樣因腎病離世。當年她雖傾盡所有去醫治，無奈仍無力回天。這份遺憾曾令她愧疚，但經歷數次生死課題，Emily頓悟生命長短不由自己控制，唯有「能夠做嘅都盡量做得最好。」

為了不讓寵物主人陷入救與不救的掙扎，身兼OneDegree副行政總裁的Emily，決定以過來人及行內人的雙重身分，推動寵物保險革新。她將現有的寵物CEO Plan®全面升級，推出全港首創的「高級危疾現金附加保障」，在原有的癲癇、四肢癱瘓、髕骨脫臼基礎上，新增心臟衰竭及中風，涵蓋5種危疾，致力填補市場缺口，希望所有主人在危急關頭都能作出最好選擇。