毛孩KOL｜第七輪賽果出爐：雙主題創意對決，賽程迎來最終高潮

由《香港01》「毛孩子」寵物頻道與傲騏媒體合辦的「毛孩達人KOL訓練營」，第七輪賽果正式揭曉！本輪採用貓狗組別分軌創作的賽制，學員們依據截然不同的產品主題進行創作。



激發深度創作，展現多元內容創作潛力

貓貓組別和狗狗組別都收到不同主題的選手包，貓貓組別收到貓犬王的罐罐禮盒，圍繞美食展開創作；而狗狗組別收到的是Australian Pet Organic的關節營養保健品，聚焦於健康保健主題。兩個組別都各自發揮創意，根據產品特性量身打造不同的貼文內容。

評審團觀察到，學員們不再停留於泛用型內容，而是能依據產品屬性，精準切換敘事風格。貓貓組別作品中，既有「星級餐廳Fine Dining菜單」的創意，狗狗組別作品則從「毛孩請病假」的擬人題材切入到場景化分享。這顯示學員們已能駕馭不同敘事風格，並根據受眾與產品進行深度內容定製，展現了多元潛力與適應性。

狗狗組別

冠軍：@calbee_bichon

亞軍：@hoisum0305

季軍：@bubu.pomeranianbb

貓貓組別

冠軍：@bootboottt.bengal

亞軍：@gulu.gaoji.themeows

季軍：@cloudy_thecatto

隨著第七輪結束，為期數月的訓練營即將衝線。最後一輪的終極對決將直接決定最後成績。

「毛孩達人KOL訓練營」將於稍後在Mikiki商場舉辦盛大的線下頒獎典禮，為首屆訓練營畫下圓滿句號。請密切留意《香港01》官網發布的最新資訊。