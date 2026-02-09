將軍澳1.6萬呎動物醫院開幕　人類級先進醫療設備實踐愛寵宗旨

對每一位寵物主人而言，毛孩不只是動物，而是陪伴我們生活的家人。當牠們需要醫療照顧時，我們都希望有一個安全、細心又可信任的地方。位於將軍澳南海岸Capri Place的【護寵動物醫院】正式開幕，佔地達16,000呎，配備人類醫院級醫療儀器及由澳洲、台灣、英國等地專業獸醫組成的團隊。醫院負責人Tammy說：「每一次診症、每一次手術，都是一場與時間、命運的搏鬥。我們希望成為每位主人的堅強後盾，讓愛與專業並行。」



貼心空間設計 讓毛孩安心看醫生

護寵動物醫院深明，毛孩一踏入醫院往往會感到緊張或害怕。為了減輕牠們的壓力，醫院在空間設計上摒棄冰冷氛圍，以柔和光線及溫暖設計打造舒適環境。寬敞的等候區有助分隔不同動物，減少對視和吠叫帶來的不安。同時，病房採用罕見的錯位布局，讓毛孩在住院期間能夠休息得更安穩，重新找回安全感。

Tammy強調：「所有決策都以『愛』為出發點。我們希望透明公開每一項醫療步驟，讓主人能了解、信任，也能自在地與醫療團隊討論，一起為毛孩的健康作出最合適的選擇。」

護寵動物醫院病房環境舒適寬敞，助減輕毛孩住院壓力。

人醫級設備 加快準確診斷

醫院斥資引入多項頂尖醫療設備，包括斷層電腦掃描（CT Scan）、X 光及超聲波系統，讓診斷更全面、更準確。院內設有專業化驗室，小便及血液分析報告最快可於15分鐘內完成，讓主人能盡快了解毛孩狀況，減輕等待的不安。

針對常見的牙科問題，醫院特別引入人醫級牙科儀器，並明確分隔牙科及外科手術室，以最高無菌標準進行治療，確保安全與品質並重。

護寵動物醫院引入人類醫院級的斷層電腦掃描，在本地獸醫醫院極罕見。

毛孩的牙齒問題令不少主人頭痛，護寵動物醫院擁有人類級牙科設備，精準處理寵物牙齒問題。

護寵動物醫院設化驗儀器，最快可於15分鐘內完成小便及血液分析報告。

跨國專業團隊 全面守護毛孩健康

護寵動物醫院的獸醫團隊來自世界各地，融合多元臨床經驗與國際標準，為每一隻毛孩度身訂造治療計劃。醫院提供一站式服務，包括全科診療、手術及住院、慢性病管理，並設有寵物營養師諮詢及寵物手藝治療師，透過物理治療及營養建議，幫助毛孩身心健康地成長。未來，醫院更計劃設立24小時急症服務，隨時應對突發情況，讓愛從不間斷。

Rainbow Room 以愛陪伴生命旅程

秉承「守護健康，愛寵同心」的信念，護寵動物醫院積極推廣生命教育。Tammy分享：「我們相信，每個生命都值得被尊重和珍惜。」院方特別設立貓舍，暫時收容20多隻流浪貓，並定期舉辦領養及教育活動，希望牠們能遇上屬於自己的家。

同時，醫院設立「Rainbow Room」— 一個安靜私密的善終空間，讓主人能牽著毛孩的手，一同走完最後一段路。這份溫柔，正是「愛寵同心」理念的最好詮釋。

從日常健康檢查到年老告別，護寵動物醫院團隊都希望成為主人最信任的陪伴者，與寵主一起守護這份跨越語言的愛。

護寵動物醫院設立可容納20多隻流浪貓的貓舍。

護寵動物醫院設Rainbow Room讓主人在不受打擾情況下送別毛孩。

醫院將於今年4月投入試業，預計5月正式投入服務。初期提供日間應診服務，最終目標是達至24小時無間斷應診，以照顧寵主和愛寵的殷切醫療需求。

護寵動物醫院（Paws Veterinary Hospital）

地址：將軍澳唐賢街33號 Capri Place B1樓 B03號舖

電話：2988 8621

WhatsApp : 6577 2691

電郵：info@pvh-group.vet

