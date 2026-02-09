將軍澳1.6萬呎動物醫院開幕 人類級先進醫療設備實踐愛寵宗旨
對每一位寵物主人而言，毛孩不只是動物，而是陪伴我們生活的家人。當牠們需要醫療照顧時，我們都希望有一個安全、細心又可信任的地方。位於將軍澳南海岸Capri Place的【護寵動物醫院】正式開幕，佔地達16,000呎，配備人類醫院級醫療儀器及由澳洲、台灣、英國等地專業獸醫組成的團隊。醫院負責人Tammy說：「每一次診症、每一次手術，都是一場與時間、命運的搏鬥。我們希望成為每位主人的堅強後盾，讓愛與專業並行。」
貼心空間設計 讓毛孩安心看醫生
護寵動物醫院深明，毛孩一踏入醫院往往會感到緊張或害怕。為了減輕牠們的壓力，醫院在空間設計上摒棄冰冷氛圍，以柔和光線及溫暖設計打造舒適環境。寬敞的等候區有助分隔不同動物，減少對視和吠叫帶來的不安。同時，病房採用罕見的錯位布局，讓毛孩在住院期間能夠休息得更安穩，重新找回安全感。
Tammy強調：「所有決策都以『愛』為出發點。我們希望透明公開每一項醫療步驟，讓主人能了解、信任，也能自在地與醫療團隊討論，一起為毛孩的健康作出最合適的選擇。」
人醫級設備 加快準確診斷
醫院斥資引入多項頂尖醫療設備，包括斷層電腦掃描（CT Scan）、X 光及超聲波系統，讓診斷更全面、更準確。院內設有專業化驗室，小便及血液分析報告最快可於15分鐘內完成，讓主人能盡快了解毛孩狀況，減輕等待的不安。
針對常見的牙科問題，醫院特別引入人醫級牙科儀器，並明確分隔牙科及外科手術室，以最高無菌標準進行治療，確保安全與品質並重。
跨國專業團隊 全面守護毛孩健康
護寵動物醫院的獸醫團隊來自世界各地，融合多元臨床經驗與國際標準，為每一隻毛孩度身訂造治療計劃。醫院提供一站式服務，包括全科診療、手術及住院、慢性病管理，並設有寵物營養師諮詢及寵物手藝治療師，透過物理治療及營養建議，幫助毛孩身心健康地成長。未來，醫院更計劃設立24小時急症服務，隨時應對突發情況，讓愛從不間斷。
Rainbow Room 以愛陪伴生命旅程
秉承「守護健康，愛寵同心」的信念，護寵動物醫院積極推廣生命教育。Tammy分享：「我們相信，每個生命都值得被尊重和珍惜。」院方特別設立貓舍，暫時收容20多隻流浪貓，並定期舉辦領養及教育活動，希望牠們能遇上屬於自己的家。
同時，醫院設立「Rainbow Room」— 一個安靜私密的善終空間，讓主人能牽著毛孩的手，一同走完最後一段路。這份溫柔，正是「愛寵同心」理念的最好詮釋。
從日常健康檢查到年老告別，護寵動物醫院團隊都希望成為主人最信任的陪伴者，與寵主一起守護這份跨越語言的愛。
醫院將於今年4月投入試業，預計5月正式投入服務。初期提供日間應診服務，最終目標是達至24小時無間斷應診，以照顧寵主和愛寵的殷切醫療需求。
護寵動物醫院（Paws Veterinary Hospital）
地址：將軍澳唐賢街33號 Capri Place B1樓 B03號舖
電話：2988 8621
WhatsApp : 6577 2691
電郵：info@pvh-group.vet
