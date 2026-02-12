PIXNET 國際正式進軍香港｜ 寵物情人節特展2.13南豐紗廠揭幕

台灣來了！亞洲知名生活文創平台PIXNET 宣佈正式進軍香港市場，推出專屬平台「GOGO+ HK」，致力為在地消費者及訪港旅客提供必食、必買、必玩的優質情報，期許 GOGO+ 成為每一座城市的「第二張數位名片」。



為慶祝平台正式上線，並迎接西洋情人節與農曆新年的到來，PIXNET將於 2 月 13 日至 15 日，於荃灣南豐紗廠 1 樓 M4 Atrium 舉辦「GOGO+ 2026 人寵市集」，集結跨境優質寵物用品與台灣優質商品，打造一場結合科技、生活與愛的跨界盛會。

展望未來，GOGO+ 將推出「城市探索計劃」。首波鎖定國際友善旅遊城市，涵蓋高雄、台北、香港、澳門、福岡、大阪及吉隆坡等地，廣邀各地KOL 展開跨境交流，共創在地深度內容。

重量級嘉賓與跨界對談

本次特展嘉賓陣容鼎盛，主辦單位特別邀請到PIXNET 執行長 Gordon 親臨現場，分享 GOGO+ HK 的國際佈局與在地願景；同時，具備權威地位的寵物醫療與健康管理平台 及毛孩健康卡公司董事長 David 亦將出席，為媒體朋友解析最新的寵物健康管理趨勢。

在社群影響力方面，活動更邀請了優質人氣部落客珂荷莉（Coralie），以及知名網紅小漾與其愛犬金寶（Kimbo）共襄盛舉，他們將透過自身的時尚生活與旅遊體驗，演繹現代人與毛孩共融的精緻生活方式。

嚴選亮點：寵物黑科技 x 冠軍級台灣優品

為呼應「寵物情人節」與農曆年節送禮需求，展覽現場呈現了一系列精選的高品質跨境商品，展現生活美學與實用性的完美結合：

【科技寵愛毛孩】

●線上醫療諮詢：全台最大的寵物知識平台帶來了最便利的線上寵物醫療諮詢服務，讓飼主能隨時掌握毛孩健康狀況，展覽期間更提供免費安裝試用優惠 。

●秒收寵物推車：展出台灣獨家專利發明的寵物出行神器，主打「一秒收折」的便利性，並配備獨特的行動風扇設計，解決夏日出行悶熱問題，重新定義寵物外出的舒適度 。

●寵物零食：嚴選台灣在地小農食材製作，堅持天然無添加，將大自然的純粹美味帶給毛孩。

【職人級健康美味】

●康普茶：被譽為「台灣最健康最好喝的康普茶」，由金蘭醬油第四代鍾淳人親自研發。結合傳承百年的發酵工藝與現代生物科技，打造出風靡市場的健康氣泡飲。

●無麩質貴妃捲：來自優質農場的誠意之作，主打無麩質健康概念，口感酥脆層次豐富，是農曆春節皆大歡喜的送禮首選。

台灣來了—人寵市集

日期：2026年2月13至15日

時間：下午12時至8時（2月13日）/下午12時至9時（2月14至15日）

地點：香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠 1 樓 M4 Atrium