澳洲Ivory Coat寵物食品：為香港毛孩帶來健康新選擇

品牌故事：從一隻狗狗的皮膚敏感開始

大家有冇諗過，一個國際知名寵物食品品牌原來係由一位主人為咗解決自己狗狗皮膚敏感問題而誕生？Ivory Coat的創辦人Steven Devereaux-Stanford本身係澳洲人，佢最初只係想搵一款天然洗毛水，幫自己隻狗狗減輕皮膚過敏。期間佢發現好多狗狗原來都有腸胃敏感、對穀物過敏等問題，所以Steven決定開發一系列無穀物配方，主打用澳洲本地肉類做主原料，配合營養師團隊設計，務求令每一隻毛孩都可以食得健康又開心，最終就發展成一系列純天然又健康仲有埋功能性嘅寵物食品品牌 – Ivory Coat。



Ivory Coat嘅品牌使命好簡單：堅持澳洲製造，選用優質本地肉類同天然食材，真正為狗狗同貓貓帶來實質健康嘅好處。所以無論你係新手家長定資深「貓奴狗爸」，都一定要認識呢隻有獸醫推薦的品牌。但係究竟佢有咩咁吸引？點解咁多獸醫都推薦？今次就同大家深入介紹Ivory Coat呢隻品牌，等你幫毛孩揀糧時有信心又放心！

製造商Real Pet Food Company（RPF）：澳洲寵物食品巨頭

Ivory Coat嘅製造商Real Pet Food Company（RPF）成立於1994年，係澳洲最大型、最有規模嘅寵物食品生產商之一，旗下仲有Doctor’s B Barf、Trilogy、Fussy Cat等多個知名品牌。RPF主打「Fresher Nutrition」理念，強調用最新鮮、最少加工嘅原材料，配合先進技術，製作出高品質、天然、無添加嘅寵物糧。

RPF強調「每一個腳印都重要」——即係每一個決定、每一個生產步驟，都要考慮對環境同動物福祉嘅影響。佢哋堅持用澳洲同紐西蘭本地農場嘅肉類同蔬菜，確保來源可追蹤、符合道德標準。生產過程中，RPF設有嚴格品質監控，包括原材料檢查、溫度控制、金屬探測、營養測試等，確保每一批產品都安全可靠，符合澳洲AS5812標準同國際AAFCO營養指引。

Ivory Coat主打產品—Raw Health系列：高生物利用率，真正吸收得晒

Ivory Coat其中一個有功能性的系列 - Raw Health，係品牌創新科技同營養理念嘅結晶。呢個系列最大特色係「無穀物乾糧+100%生羊肉凍乾」，利用創新Meat Injection技術，將新鮮澳洲肉類直接注入乾糧，再加上紐西蘭羊肺凍乾，鎖住天然營養同香氣，提升適口性同消化率。

Raw Health系列強調「高生物利用率」——即係食物入面嘅蛋白質、維他命、礦物質等營養素，狗狗同貓貓可以更有效吸收利用，減少浪費。根據營養學原理，冷凍乾燥技術可以最大程度保留食材原有營養，避免高溫烹調造成流失。

功能性成分大解構

Raw Health系列加入咗多種科學驗證嘅功能性成分，

針對不同健康需要：

•DHAgold®：天然Omega-3脂肪酸，支持腦部、眼睛、皮毛健康

•TruMune™：酵母發酵後生元，增強免疫力、腸道健康

•Pro’Age™：天然抗氧化劑組合，抗衰老、提升活力

•NinjinFibre®：澳洲胡蘿蔔纖維，促進腸道微生物群平衡

呢個系列係用人類級食材製造，根據不同年齡、體型、健康需要，設計針對性配方，例如腸道健康、免疫力增強、敏感護理、口腔護理等。仲有仲有，仲有就係每款糧都加入Super Food、16至19種維他命同礦物質，全面照顧毛孩每日營養所需。所謂 Super Food 就即係富含營養的水果或蔬菜，具有抗氧化效果，有助於降低某些疾病的風險。

而另一隻同樣都係無穀物嘅配方保留 Ivory Coat 的天然與澳洲原料承諾，但在配方與價格上更貼近日常家庭需要。主要特色包括：以澳洲雞肉或羊肉為蛋白來源；提供無穀物與含穀物選擇以配合不同消化耐受性；含完整維他命與礦物質，並加入基礎益生元與 Omega 3/6 支援皮毛健康，適合一般健康、活動量中等的貓犬作為每日主餐。

產品安全、品質控制與獸醫營養師背書

Ivory Coat定位係「澳洲天然高端寵物食品」，主打無穀物、天然成分、澳洲製造、獸醫營養師推薦。香港消費者對健康、天然、無添加產品需求愈來愈高，Ivory Coat正正切合呢個趨勢。因為Ivory Coat所有產品都經過嚴格品質監控，符合澳洲AS5812標準同國際AAFCO營養指引。生產過程由資深動物營養師、獸醫團隊監督，確保每一款配方都科學合理、安全可靠。產品不含人造色素、香料、防腐劑，所有肉類原料都來自人類食品級加工廠，品質有保證。

Ivory Coat——澳洲天然營養，香港毛孩新選擇

總結嚟講，Ivory Coat以「澳洲製造、天然健康、科學營養」為核心，可以滿足香港毛孩唔同需要。品牌背後有RPF可持續發展同品質承諾，產品安全可靠，適口性高，營養全面，深受香港主人同獸醫推薦。

如果你都想俾毛孩食得更健康、更開心，不妨試下Ivory Coat——用心選擇，讓每一餐都成為毛孩幸福嘅開始！