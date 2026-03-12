「毛孩達人KOL訓練營」圓滿落幕！ Mikiki 頒獎表揚優異學員

香港寵物市場正迎來前所未有的黃金發展期，本地寵物相關年消費額於近年有顯著增長，而社交媒體上的內容營銷更成推動寵物市場發展的動力。有見及此，《香港01》與《寵物達人》聯合主辦，香港寵物KOL培訓比賽「毛孩達人KOL訓練營」，培育香港寵物KOL，助力寵物內容創作生態圈發展。同場舉辦「毛孩達人嘉年華」，設有市集攤位、遊戲區、護理講座及表演環節，讓主人和毛孩共渡愉快週末！



「毛孩達人嘉年華暨KOL訓練營頒獎禮」已於2月28日至3月1日假新蒲崗Mikiki順利舉行。頒獎禮上，主辦方代表以及贊助品牌代表出席並頒發總共22個獎項，嘉許在「毛孩達人KOL訓練營」中表現優異的學員。

《香港01》十周年里程碑 攜手《寵物達人》共建寵物生態圈

在頒獎禮現場，《香港01》首席市場營銷官盧國威先生親臨致辭。盧先生指出，《香港01》創立十周年，旗下寵物頻道「毛孩子」一直扮演連結寵物愛好者的橋樑。他強調，今次活動不單是比賽，更是透過專業工作坊傳授社交平台經營秘訣，讓毛孩和主人能夠以「生命影響生命」，用正面影響力為社會傳遞溫暖。

《香港01》首席市場營銷官盧國威先生

「傲騏媒體」營運總監程志偉先生亦在開幕致辭中提到，隨着社交媒體普及，寵物已不再單純是生活伴侶，更成為最具治癒力量的「流量密碼」。程先生盛讚參賽者展現了極高的創意與內容製作能力，無論是溫馨日常或幽默互動都令人驚喜。他強調，一個優質帳號背後全賴「奴才」們的精心運營，而傲騏媒體的初衷正是希望搭建舞台，結合《香港01》的媒體影響力，將創作者對寵物的熱愛轉化為具備商業價值的個人品牌。

「傲騏媒體」營運總監程志偉先生

首屆新晉毛孩KOL冠軍誕生

經過八輪內容創作排位賽嘅激烈角逐，結合專業評審評分、互動率數據及公眾投票，萬眾期待嘅最終賽果於頒獎禮現場隆重揭曉！恭喜以下學員脫穎而出，成為首屆「毛孩達人KOL訓練營」的得獎者：

狗狗組別

冠軍：@calbee_bichon

亞軍：@hoisum0305

季軍：@bubu.pomeranianbb

貓貓組別

冠軍：@bootboottt.bengal

亞軍：@gulu.gaoji.themeows

季軍：@cloudy_thecatto

人氣寵物之星

由公眾投選誕生嘅「人氣寵物之星」，表彰最受大眾喜愛嘅毛孩KOL：

狗狗組別：@thisisjeffreybb

貓貓組別：@yorutakira

狗狗組別優異證書得獎者包括（圖片由左至右）：@loveboobooshiba、＠balie.yumi_shibafamily、＠mongmong.shiba、＠3dogsfamily、@thisisjeffreybb、＠mongmong_thepom、@jessiesummm

貓貓組別優異證書得獎者包括(圖片由左至右）：＠gutsy.gus、＠luna.loki.meow、＠foolu_gugu_insweethome、＠purryujacha、＠princessss.yagi、＠toro_thelittlegremlin、@yorutakira

是次訓練營能夠順利舉行，全賴多個優質寵物品牌的全力支持，為學員提供豐富多樣的選手包產品，激發創作靈感。衷心感謝以下贊助品牌（排名不分先後）：豐澤 Fortress、Konanmoko、Australian Pet Organic (APO)、BBF Pet Life、Cat Dog King、Freedom The Dog Trainer、Instinct、Ivory Coat、Open Farm、派多治Petredox、Vetalo

隨着「毛孩達人KOL訓練營」圓滿結束，期待於未來的日子，能夠繼續看到他們用鏡頭和文字，記錄更多日常生活，推動香港寵物內容生態圈持續發光發熱！