狗狗「R唔停」！皮炎紅腫成主人惡夢　獸醫：處方糧舒緩防復發

香港天氣潮濕炎熱，特別是轉季時節，溫差與濕度變化大，不單止人容易有皮膚、濕疹問題，家中毛孩更是重災區！狗狗皮膚痕癢、紅腫、甩毛，甚至「R到損晒」，絕對是每個主人的惡夢。



早前《香港01》進行街訪，發現狗狗皮膚問題極為普遍，不少主人都為此大吐苦水。受訪狗主提到：「狗狗背脊經常生粒粒，一旦發炎痕癢狗狗便周身喪拗，更會甩毛甩到一撻撻，身上還有異味」；而另一位狗主更表示，狗狗「成日敏感，一敏感就會起紅點，拗耳仔，咬腳掌，更誘發趾間炎」。這些皮膚問題反反覆覆，時好時壞，即使勤力為狗狗搽藥膏、睇獸醫食藥，亦似乎治標不治本，一停藥很快又會翻發，令主人和狗狗都身心俱疲。

獸醫建議：從飲食入手，針對性由內守護狗狗皮膚健康

想有效改善狗狗的皮膚困擾，除了睇獸醫食藥控制，從「飲食」方面入手，才是長遠改善體質、舒緩皮膚問題的關鍵。

獸醫Dr.Ana推薦ADVANCE皮膚處方系列產品。此系列針對有異位性皮膚炎和皮膚敏感的狗狗，由專業獸醫和多間具國際學術背景的大學科研團隊研發。產品不含藥性，其配方成分能有效幫助舒緩及改善皮膚問題。

臨床證實：4星期有效減少痕癢不適

專業獸醫和科研團隊以「人工犬隻皮膚模型」作臨床測試，取代傳統的活體切片，以達到解決狗狗皮膚不適症狀。同時以真實患有皮炎的狗隻進行臨床研究，追蹤及實證食用ADVANCE皮膚處方狗糧的狗隻，皮膚發炎、紅腫、脫毛、皮屑、損傷等病變程度顯著下降，第28天皮膚癢痕感亦明顯減少，平均類固醇使用量減少近40%，且最終全部狗隻成功停用所有類固醇藥物，能減少狗隻對藥物的依賴。

ADVANCE皮膚處方產品3大重點：

1. 舒緩痕癢及控制發炎：迅速緩解狗狗的不適感，減少牠們過度搔抓。

2. 修復皮膚屏障：增強皮膚的防禦力，減少外來致敏原的刺激，從而降低復發機會。

3. 降低食物不耐症的風險

由內而外守護！從處方糧到沖涼液 全方位護理狗狗皮膚健康

要徹底解決皮膚問題，單靠一種方法並不足夠。ADVANCE提供了全方位的皮膚護理方案：

ADVANCE狗狗皮膚處方乾糧（Atopic Vet Diet）︰作為日常主糧，從飲食改善體質和皮炎問題。

ADVANCE狗狗皮膚處方濕糧（Atopic Wet Vet Diet）︰日常主食濕糧，同時具有改善體質和皮炎功效，滿足不同需求的狗狗。

ADVANCE狗狗皮膚保健品（Dermaforte）: 集中強化皮膚天然屏障，預防及減少炎症和復發，可混合糧食或單獨餵食。

ADVANCE皮炎沖涼液（Atopic Care Shampoo）：（貓狗適用）獨家配方，具有三重抗刺激、重塑和舒緩功效，配合食療內外夾攻，效果更佳。

真實用家分享 擺脫藥物依賴

狗主A的狗狗：（左）食用Advance皮膚處方狗糧前，皮膚大範圍紅腫、「拗損」、甩毛；（右）轉食Advance皮膚處方狗糧後，皮膚回復嫩滑，「拗損」傷口癒合零紅腫有光澤。

狗主A分享，狗狗確診異位性皮膚炎多年，經常復發，「拗到損哂」，有皮屑及異味情況，需持續睇獸醫食藥改善皮炎問題。轉食ADVANCE皮膚處方糧後，初時未覺得有咩變化，但有一日發現狗狗「拗損」的地方痊癒，狗狗亦無周身拗！在食用4個月後，藥物能「轉做隔日餵」，最後甚至「不用再食藥」，至今已食用6年亦無復發！牠的經歷與ADVANCE研究報告不謀而合！

（左）轉食Advance皮膚處方狗糧前，皮膚問題嚴重，更長出大量紅色粒粒、（右）轉食Advance皮膚處方狗糧3個月後，皮膚不再痕癢，皮毛回復健康。

真實用家分享 傷口粒粒癒合 甩毛位置重生

狗主B分享道：初時「膽粗粗」讓狗狗試食，4至5星期左右發現狗狗「身上的粒粒續漸消退，亦沒有再長出新的粒粒」，慢慢「甩毛既地方竟然生返毛，毛髮比以前仲嫩滑咗好多」。真係好開心，狗狗唔再因為周身痕沒精打采，終於擺脫皮炎困擾！

ADVANCE皮膚處方糧配方從內在強化皮膚，其成分包括Omega 3 & 6、蘆薈及膠原蛋白胜肽等，有效改善皮膚脂質比例，不單止能止痕，更能真正修復受損的皮膚，強化屏障，保持肌膚水潤，讓毛髮健康重生，難怪眾多主人都大讚「效果好明顯」！

如果你也正為毛孩的皮膚問題而煩惱，不妨嘗試ADVANCE皮膚處方系列產品，從飲食處方著手，助狗狗擺脫皮膚發炎紅腫、痕癢甩毛的惡夢，重拾舒適快樂的生活。如有疑問，可諮詢獸醫意見。

想先俾狗狗試食ADVANCE皮膚處方乾糧？

立即申領試食裝：https://bit.ly/advancesample，或在10月31日或之前到https://www.advancepetfood.com 輸入優惠碼：01atopic20，以8折購買ADVANCE皮膚處方系列產品，讓狗狗擺脫皮炎的折磨！

*經臨床驗證，食用ADVANCE皮膚處方狗糧比食用一般狗糧能更有效改善狗狗皮膚問題。

獸醫Dr. Ana Celly

獸醫學碩士

哥倫比亞拉薩爾大學獸醫本科

巴塞隆納大學製藥工業與研究品質體系研究生

(資料及相片由客戶提供)