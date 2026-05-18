企業搶先登記！《香港寵物消費與願景報告》 拆解寵主消費痛點

全球經濟轉型夾雜營運成本飆升，各行業正處於消費模式轉變的夾縫。消費者正重新配置家庭開支，特別是毛孩家長，他們看待家中的毛孩已由寵物榮升到家人。從以往基本乾糧，進化到精準醫療、寵物鮮食，為的就是要提供更好的生活給毛孩家人。面對2026 年市場環境轉變，品牌不能再依靠直覺作銷售策略，要在激烈市場中佔一席位，必須要有大數據支持，分析市場趨勢，找出潛在顧客。



結合大數據分析 賦能企業迎戰市場變數

為協助寵物業界精準掌握市場脈搏，《香港01》憑藉其龐大的讀者網絡，於今年5月發起《2026 毛孩消費趨勢及願景調查》。項目將聯同權威數據分析機構源大數據（uMax Data）進行深度交叉分析，收集終端用戶的消費模式數據，轉化為商業價值。是次調查旨在透過數據分析，提供客觀的消費者洞察及市場痛點，幫助寵物品牌制定營銷決策，精准其市場投入。這不但為本地市場填補數據缺口，更進一步深化傳媒與業界的協同效應。

鎖定四大核心趨勢 裝備品牌發掘藍海市場

我們了解企業最關心未來 3 至 5 年香港寵物市場的發展軌跡 。《毛孩未來誌：香港寵物消費與願景報告》將深入剖析以下核心功能與趨勢：

1) 最新寵物消費意向：鎖定主糧﹑保健品及醫療開支的消長，掌握用家的「荷包」分配 。

2) 發掘高利潤藍海：針對腸胃敏感﹑關節退化等剛性需求，找出高利潤的產品切入點 。

3) 告別盲目劈價戰：解構寵主消費考量，助你跳出「價格戰」惡性競爭 。

4) 解密消費者轉會契機：量化獸醫推薦﹑KOL 評價與媒體報導對轉會的實際影響力 。

前瞻佈局 搶佔未來市場先機

精準掌握本地數據，是企業推動產品研發與優化資源投放的重要基石。《毛孩未來誌：香港寵物消費與願景報告》將於今年7月正式發佈。我們現誠邀寵物業界的企業決策者、市務人員及投資者預先登記，以數據轉化銀碼 。

成功登記的業界代表，將可於報告發佈當日，免費獲取完整 PDF 版本，洞悉市場先機。

立即搶先登記