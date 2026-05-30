寵物好去處｜OneDegree貓狗共融陸運會　周六、日登陸西九文化區

寵物好去處｜由本港寵物保險品牌OneDegree主辦的6周年壓軸活動「OneDegree寵寵欲動6運會 – powered by Sport b.」今⽇（30日）正式於⻄九文化區藝術公園海濱東草坪盛⼤揭幕。作為全港⾸個貓、狗共融陸運會，活動⾸⽇已吸引⼤批⽑孩家庭帶同愛寵到場，⼀同投入多項運動挑戰、互動體驗及限定市集，現場氣氛熱烈。



OneDegree主辦的6周年壓軸活動「OneDegree寵寵欲動6運會 – powered by Sport b.」今⽇（30日）正式於⻄九文化區藝術公園海濱東草坪盛⼤揭幕。

活動以「為未知 操fit個body」為主題，⿎勵主⼈與⽑孩透過⽇常運動建立更健康、更有活⼒的⽣活⽅式。除了⼀系列汪寵動員比賽項⽬及互動活動外，今⽇限定開放的喵寵動員專區亦成為全場焦點，多項喵寵動員比賽項⽬及打卡體驗吸引不少愛貓⼈⼠參與，充分展現貓狗共融的活動理念。

「OneDegree寵寵欲動6運會 – powered by Sport b.」將於明日（31⽇）繼續於⻄九文化區藝術展亭舉⾏，公眾仍可免費入場參與壓軸精彩活動，包括⼈氣⼈寵市集、汪寵動員比賽項⽬、⼈寵互動體驗及主題打卡位等。

「OneDegree寵寵欲動6運會 – powered by Sport b.」將於明⽇（31⽇）繼續於⻄九文化區藝術展亭舉⾏。

OneDegree亦聯同法國時尚⽣活品牌agnès b.旗下年輕⽀線Sport b.帶來期間限定商店及限定⼈寵親⼦服飾系列，打造結合寵物、運動與時尚元素的⼈寵週末盛會。 明⽇活動焦點包括「50呎親⼦短跑」⼈寵競速賽、「最強龍⾨」接球比賽及「鬥快Hand Hand」默契挑戰等汪寵動員比賽項⽬，主⼈更可與⽑孩⼀同暢遊OneDegree寵物百貨®快閃市集，選購寵物食品及⼈寵⽤品，把握週末最後機會與⽑孩⼀同放電打卡。

+ 10

OneDegree 希望透過⼀連兩⽇不同形式的⼈寵活動，讓不同性格及習慣的⽑孩均可找到適合⾃⼰的參與⽅式，推動更包容的⼈寵共融文化，與公眾⼀同⾒證品牌6周年的重要里程碑。

OneDegree 寵寵欲動6運會 – powered by Sport b.

⽇期：2026年5⽉30⽇（星期六）及31⽇（星期⽇）

時間： 中午12時⾄晚上7時

地點： ⻄九藝術公園海濱東草坪 ⻄九文化區藝術展亭 (5⽉31⽇主要活動將於此舉⾏) 費⽤： 免費入場 - 藝術展亭及東草坪玩樂體驗區活動，需下載「陪胖⽇記®」App登記及領取電⼦入場券入場 -

⼈寵市集，公眾開放區⾃由入場



活動安排溫馨提⽰：

• 2026年5⽉30⽇：設貓狗室內專區、貓狗比賽項⽬、⼈寵市集及領養⽇

• 2026年5⽉31⽇：主要設狗隻比賽項⽬及⼈寵市集（不設貓室內專區、貓隻比賽項⽬及領養⽇）

即⽇起開放早⿃登記入場 搶先成為「寵動員」贏取精美禮品

「OneDegree寵寵欲動6運會 – powered by Sport b.」現正開放早⿃登記入場，於2026年5⽉11⽇⾄31日期間，公眾可透過OneDegree「陪胖⽇記®」⼿機應⽤程式(https://onedegree.onelink.me/g9e1/7bzwpr9k)填寫參加表格登記成為「寵動員」。成功登記⼈⼠將於2026年5⽉27⽇開始於「陪胖⽇記®」⼿機應⽤程式內收到寵寵欲動 運會入場券，並可於活動當⽇獲得限定「入場選⼿包」，名額共1,000個，先到先得，額滿即⽌。

「入場選⼿包」包括：

• OneDegree | Sport b. 限定選⼿包⼿挽/背孭兩⽤袋

• 專屬魔術貼號碼牌 • 精選寵物禮品 (價值⾼達HK$400)