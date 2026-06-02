個人危疾保險|8成受訪寵主憂病累毛孩斷保 OneDegree推免斷供保障

個人危疾保險｜不少寵物主人都視毛孩為親生骨肉，OneDegree危疾保險問卷調查發現，本港寵物家庭存在嚴重「重寵輕人」的現象，近8成的受訪寵主擔憂，萬一自己不幸患上危疾而失去工作能力與收入，有機會令毛孩被迫斷保。有見及此，OneDegree推出專為寵主而設的個人危疾保險升級保障，加入全港獨有的「寵物保險免斷供保障」，主人每月只需繳付一個「罐罐」價錢，就能確保毛孩的寵物保險不會因自己患重病失收入而斷供。



OneDegree公布「寵物主人個人危疾保險意見調查」，揭示香港寵物主人嚴重「重寵輕人」。（楊子豐 攝）

保險｜調查揭寵主買保險「重寵輕人」 寧買寵物保不買個人危疾

OneDegree日前（1日）公布一項「寵物主人個人危疾保險意見調查」。調查在今年5月，以電郵方式邀請其寵物保險客戶填寫問卷，成功收到566名本地貓狗主人回覆。

調查發現，82%受訪寵主已購買個人危疾保險，但當中有40%人認為現有保額不足以應付一年以上生活及醫療開支，或根本不確定自己的保障範圍，反映不少寵主未有足夠危疾保障。

調查發現，82%受訪寵主已購買個人危疾保險，但當中有40%人認為現有保額不足以應付一年以上生活及醫療開支，或根本不確定自己的保障範圍。

更令人關注的是，在餘下18%完全沒有購買個人危疾保險的受訪者中，有高達55%受訪者直言是因為「保費太貴」；更有近24%主人表示「寧願把錢花在寵物保險上」。但個人危疾保險的年費僅需數百元，相對每年數千元的寵物保險保費只屬九牛一毛，反映不少毛孩家長忽略了「有健康的自己，才能好好照顧毛孩」的重要性。

個人危疾保險｜患病惹「連鎖財務焦慮」 79%寵主憂無力供款致毛孩「斷保」

「你照顧了寵物那麼久，那你自己呢？」飼有五貓一狗的OneDegree副行政總裁周美華指出，香港寵物主人視寵物如家人、如子女，這份愛甚至超越了對自身的關注。然而，當主人的健康出現問題時，很容易會引發「連鎖財務焦慮」。調查顯示，79%的受訪寵主擔憂，萬一自己不幸患上危疾而失去工作能力與收入，會被迫令毛孩「斷保」，失去醫療保障，而未有購買危疾保險的一群更有86%表示有同樣的擔心。

近79%的受訪寵主擔憂，萬一自己不幸患上危疾而失去工作能力與收入，會被迫令毛孩「斷保」，失去醫療保障。

個人危疾保險｜全港首創「寵物保險免斷供保障」 保費每月僅$27起即可人寵受惠

為回應寵主的憂慮，OneDegree宣布為旗下個人危疾保險加入全港獨有的「寵物保險免斷供保障」，每月只需一個「罐罐」的價錢（低至$27），即可保障主人，同時又能確保毛孩的寵物保險不會因病而斷供。

若受保人不幸首次確診患上受保之危疾，只要同時持有已生效超過90日的寵物CEO Plan®保單，該已繳付的保單保費可獲退還，而未繳付的月費亦可獲豁免，計劃確保了主人在不幸患上重病而收入受阻的第一年黃金康復期內，能百分之百專注於自身治療與調養，同時承諾毛孩的醫療保障絕不中斷。

OneDegree宣布為旗下個人危疾保險加入全港獨有的「寵物保險免斷供保障」。

個人危疾保險 | OneDegree個人危疾保險產品特點

除了獨有的寵物保險免斷供保障及每月保費低至港幣27元的親民保費外，OneDegree個人危疾保險亦涵蓋了以下特點：

【1】總索償次數無上限

OneDegree危疾保險無限計劃提供多重危疾保障，獲得賠償後保障仍然持續生效，總索償次數無上限。萬一日後不幸再患上其他危疾，客戶依然可獲賠償。

【2】涵蓋高達98%危疾索償個案

保障涵蓋癌症、冠狀動脈搭橋手術、心臟病及中風等7大常見危疾。計劃合共保障多達62種嚴重疾病及手術，另設3種早期危疾保障。

計劃涵蓋高達98%危疾索償個案，合共保障多達62種嚴重疾病及手術，另設3種早期危疾保障。

【3】不設生存期

大部分危疾保險設有生存期，確診後須存活指定日數方可獲賠。OneDegree則不設此限制（末期疾病除外），確診後即可申請索償，真正做到解決燃眉之急。

【4】無儲蓄成份純危疾保險

計劃不設儲蓄成份，讓保費更專注於危疾保障本身。加上網上直接投保，省去中介佣金，讓寵主以更相宜的保費獲得所需保障。

即日至2026年6月30日，投保OneDegree危疾保險可享首年保費7折優惠。

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