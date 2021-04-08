撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-08 17:21

美國有位人氣插畫家，平日最喜歡用漫畫記錄生活點滴，並把她飼養的貓狗都畫在插圖裡，每次有新插畫推出都會大受寵主歡迎！今次《香港01》精選了35張作品，只有狗主才能明白當中的意思！

美國插畫家Yaoyao Ma Van As，經常會畫作分享到社交平台。她過去曾經從事多間知名的動畫製作公司，當中包括迪士尼、華納兄弟，因此她的插畫具有強烈的迪士尼風格。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她的畫作中經常會出現一隻小狗，牠是Yaoyao Ma Van As多年前收養了一隻小狗Parker，她喜歡以溫暖的色調描繪寵主與寵物相處的場面，為平平無奇的日常生活添上溫暖的感覺，感受到她們之間的幸福。

▾▾▾她在Instagram上發佈的插畫，統統大受貓狗主歡迎，全因背後有共鳴！▾▾▾

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▾▾▾同場加映！Yaoyao Ma Van As其他暖心插畫▾▾▾

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雖然大部分插畫內容描繪日常生活、看似平平無奇，卻獲得了無數網民讚賞，全因每張插畫都充滿著主人與狗狗的幸福回憶，畫出了寵主與狗狗生產最真實的面貌，令不少寵主產生共鳴。

大家看完這些插畫後，有覺得似曾相識嗎？