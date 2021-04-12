【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月12日：唐狗Thor

Thor是一位安靜且沉穩的狗狗。猶如一位獨行俠的牠並不太喜歡與其他狗隻相處，有時候甚至會展露出討厭的情緒。另外，Thor亦屬於比較慢熱的一派，尤其對陌生人更是如此，但只要給予牠適當的時間去適應，牠必定能夠在短時間內與你親近起來。值得一提的是，Thor是位十分聰明的狗狗；在五分鐘內便學會了「手手」，相當令人讚嘆。如果你對Thor有興趣，歡迎你來中心探望牠。