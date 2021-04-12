【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月12日：唐狗Thor

撰文：敏兒
最後更新日期：
Thor
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：2歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：502501
晶片編號：603 293 612
Thor是一位安靜且沉穩的狗狗。猶如一位獨行俠的牠並不太喜歡與其他狗隻相處，有時候甚至會展露出討厭的情緒。另外，Thor亦屬於比較慢熱的一派，尤其對陌生人更是如此，但只要給予牠適當的時間去適應，牠必定能夠在短時間內與你親近起來。值得一提的是，Thor是位十分聰明的狗狗；在五分鐘內便學會了「手手」，相當令人讚嘆。如果你對Thor有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年4月12日
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