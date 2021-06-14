【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月14日：短毛家貓Saturn

擁有一身白雪雪的毛髮，Saturn不但個性溫馴，同時亦是一隻十分愛撒嬌的貓貓。雖則Saturn性格頗為慢熱，但只要你將手放在牠頸側的位置，Saturn都必定會緩緩地將頭枕在你手掌中，讓你摸摸牠。平時牠最愛的食物都一定離不開魚罐頭，每次見到都會不停喵喵叫！Saturn飯後習慣會回到自己的小窩睡覺，其間會不時張開雙眼看看誰在身旁。此外，因Saturn患有心雜音及貓愛滋病，故此我們會建議領養人單隻飼養。如果你對Saturn有興趣，歡迎你來中心探望牠。