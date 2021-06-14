【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月14日：短毛家貓Saturn

撰文：敏兒
最後更新日期：
Saturn
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：4歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 505920
晶片編號：604 800 816
擁有一身白雪雪的毛髮，Saturn不但個性溫馴，同時亦是一隻十分愛撒嬌的貓貓。雖則Saturn性格頗為慢熱，但只要你將手放在牠頸側的位置，Saturn都必定會緩緩地將頭枕在你手掌中，讓你摸摸牠。平時牠最愛的食物都一定離不開魚罐頭，每次見到都會不停喵喵叫！Saturn飯後習慣會回到自己的小窩睡覺，其間會不時張開雙眼看看誰在身旁。此外，因Saturn患有心雜音及貓愛滋病，故此我們會建議領養人單隻飼養。如果你對Saturn有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年6月14日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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