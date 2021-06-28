【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月28日：麝香龜Ah Fuk

Ah Fuk是一隻脖子長長的刀背蛋龜。日常生活離不開就是泡在水中，或者是在淺水中享受著日光浴。雖然Ah Fuk樣子看起來傻傻的，但其實牠也有比較惡的一面。為免牠生氣，最好是從牠尾部捉起！同樣亦因此原因，我們建議單隻飼養最為合適。另外，Ah Fuk左眼亦有問題，很有機會會隨著日子慢慢地變差。如果你對Ah Fuk有興趣，歡迎你來中心探望牠。