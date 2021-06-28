【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月28日：麝香龜Ah Fuk

撰文：敏兒
最後更新日期：
Ah Fuk
品種：麝香龜
性別：-
年齡：-
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 509420
Ah Fuk是一隻脖子長長的刀背蛋龜。日常生活離不開就是泡在水中，或者是在淺水中享受著日光浴。雖然Ah Fuk樣子看起來傻傻的，但其實牠也有比較惡的一面。為免牠生氣，最好是從牠尾部捉起！同樣亦因此原因，我們建議單隻飼養最為合適。另外，Ah Fuk左眼亦有問題，很有機會會隨著日子慢慢地變差。如果你對Ah Fuk有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年6月28日
同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。
【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】
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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多
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