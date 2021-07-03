【領養貓狗消息】《救狗之家》7月3日：唐狗Giovanna

狗媽因孩子的離去，似乎是傷心過度而絕食。而狗爸也似乎沒法接受失去兒子的傷痛，竟作出人性舉動，令網民眼眶都濕了。

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同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。