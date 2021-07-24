【領養貓狗消息】《救狗之家》7月24日：唐狗Wally

Wally

唐狗

男仔

年齡：3歲

晶片編號：841 067 535

大家好，我叫Wally呀！義工話我性格有啲緊張，但只要畀多啲時間適應，好快就會同你成為朋友。如果你想養隻靜靜哋嘅狗狗，我一定會好適合你㗎！唔知你會唔會想帶我返屋企呢？ 唐狗Wally

《救狗之家Hong Kong Dog Rescue》領養須知：

豁免牌照號碼︰ORG-00001

如果有興趣領養毛孩，請到《救狗之家》網站填寫領養問卷。

詳細資料可看《救狗之家》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月24日

最新及更多領養訊息，請按此進入【領養消息專頁】

►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。



【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】



+ 29

點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多

▼▼▼▼▼點擊相片看10樣新手狗奴考慮事項▼▼▼▼▼

