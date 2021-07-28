【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月28日：唐狗Tenor

Tenor

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：5個月

位置：香港愛護動物協會九龍中心

領養編號： 503581

晶片編號：605 011 369

有著一雙深邃誠懇眼睛的Tenor，是一隻慢熱且對陌生人保持距離的帥氣狗狗。別看牠一副生人勿近、難以接觸的樣子，實際上Tenor每次見到熟悉的人時，都會顯得十分熱情，會不停地一直扭屁屁，可見牠是相當的興奮呢！同樣，在認識的人面前，Tenor亦會將自己調皮、愛玩的本性表露無遺！現時Tenor對於出街這回事還未太適應，主人需對狗狗多加鼓勵及練習。Tenor正在中心內等待一個永遠的家，快來探望牠吧！ 唐狗Tenor

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月28日

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同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。



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