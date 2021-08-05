【領養兔消息】《愛護動物協會》8月5日：侏儒兔Hershey

有別於一般容易害羞的兔兔，Hershey反而是一隻有著探索家精神的黑色侏儒兔！每次一打開牠的房門時，Hershey都會立刻跳出來，然後不停地用鼻子去嗅嗅周圍環境，看看有沒有一些未知的事物，相當之有好奇心！另外，性格大膽的牠亦非常願意被別人觸碰，完全不怕生！如想與Hershey成為更親密的朋友，可嘗試餵牠吃一點蘋果──那是牠最愛吃的食物！如果你對Hershey有興趣，歡迎你來中心探望牠。

侏儒兔Hershey