【領養兔消息】《愛護動物協會》8月5日：侏儒兔Hershey

Hershey
品種：侏儒兔
性別：雄性
年齡：3個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 506298
晶片編號：605 021 792
有別於一般容易害羞的兔兔，Hershey反而是一隻有著探索家精神的黑色侏儒兔！每次一打開牠的房門時，Hershey都會立刻跳出來，然後不停地用鼻子去嗅嗅周圍環境，看看有沒有一些未知的事物，相當之有好奇心！另外，性格大膽的牠亦非常願意被別人觸碰，完全不怕生！如想與Hershey成為更親密的朋友，可嘗試餵牠吃一點蘋果──那是牠最愛吃的食物！如果你對Hershey有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月5日
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