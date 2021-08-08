【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月8日：唐狗Gaya

Gaya

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：1歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 493933

晶片編號：603 275 634

擁有一雙大眼睛且長著一張無辜臉的Gaya，是一隻來自檢控個案的狗狗。由於Gaya剛到領養部不久，周遭的環境對牠來說還是相當不熟悉，故此很多時候都只會靜靜地坐在床上觀察。而當陌生人靠近時，Gaya更會因感到不安害怕而發出吠叫聲。雖然狗狗性格比較害羞，但只要你有食物在手，Gaya就會願意鼓起勇氣去慢慢接觸你，與你建立一個互信關係！你會願意給Gaya一個安穩又充滿愛的家嗎？ 唐狗Gaya

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年8月8日

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同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。



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