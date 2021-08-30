【領養兔消息】《愛護動物協會》8月30日：侏儒兔丁丁

撰文：敏兒
出版：更新：

丁丁

品種：侏儒兔

性別：雌性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 513768

晶片編號：604 864 883

丁丁是隻好奇心滿滿的兔兔。每當你擺出要開牠房門鎖的姿態時，牠都會立刻衝到門前，期待著你開門的那一瞬間，然後跳出來探索一番！另外，丁丁亦有整理物件的嗜好，尤其喜歡把籠底的毛巾重新放置好。但請留意，丁丁是隻頗有脾氣的兔兔，心情不好時有機會給你一拳，所以我們建議有經驗且沒小朋友的家庭領養。如果你對丁丁有興趣，歡迎你來中心探望牠。
侏儒兔丁丁

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年8月30日

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