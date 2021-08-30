【領養兔消息】《愛護動物協會》8月30日：侏儒兔丁丁

丁丁
品種：侏儒兔
性別：雌性
年齡：2歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 513768
晶片編號：604 864 883
丁丁是隻好奇心滿滿的兔兔。每當你擺出要開牠房門鎖的姿態時，牠都會立刻衝到門前，期待著你開門的那一瞬間，然後跳出來探索一番！另外，丁丁亦有整理物件的嗜好，尤其喜歡把籠底的毛巾重新放置好。但請留意，丁丁是隻頗有脾氣的兔兔，心情不好時有機會給你一拳，所以我們建議有經驗且沒小朋友的家庭領養。如果你對丁丁有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月30日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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