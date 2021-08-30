【領養兔消息】《愛護動物協會》8月30日：侏儒兔丁丁

丁丁是隻好奇心滿滿的兔兔。每當你擺出要開牠房門鎖的姿態時，牠都會立刻衝到門前，期待著你開門的那一瞬間，然後跳出來探索一番！另外，丁丁亦有整理物件的嗜好，尤其喜歡把籠底的毛巾重新放置好。但請留意，丁丁是隻頗有脾氣的兔兔，心情不好時有機會給你一拳，所以我們建議有經驗且沒小朋友的家庭領養。如果你對丁丁有興趣，歡迎你來中心探望牠。

侏儒兔丁丁