【領養貓狗消息】《救狗之家》9月11日：唐狗Mavis

大家好，我叫Mavis呀！我同哥哥Travis係一齊嚟到救狗之家㗎！我有一雙大耳朵同埋迷人嘅眼睛，唔知你鍾唔鍾意呢？平日我又成日笑，個個都話我笑得好甜㗎！我好想有一個新家呀！唔知你畀唔畀到我呢？

唐狗Mavis