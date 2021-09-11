【領養貓狗消息】《救狗之家》9月11日：唐狗Mavis

姓名：Mavis
品種：唐狗
性別：女
年齡：1歲
晶片號碼：603 852 287
大家好，我叫Mavis呀！我同哥哥Travis係一齊嚟到救狗之家㗎！我有一雙大耳朵同埋迷人嘅眼睛，唔知你鍾唔鍾意呢？平日我又成日笑，個個都話我笑得好甜㗎！我好想有一個新家呀！唔知你畀唔畀到我呢？
《救狗之家Hong Kong Dog Rescue》領養須知：
豁免牌照號碼︰ORG-00001
如果有興趣領養毛孩，請到《救狗之家》網站填寫領養問卷。
詳細資料可看《救狗之家》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月11日
【領養毛孩，會令生活更精彩！】這隻滯留在收容所超過740天的狗狗叫Coco，在2019年時被前主人棄養，然後便一直住在收容所。Coco現在4歲，即是表示牠有一半時間，都沒一個屬於自己的家。義工看着可愛的Coco一直找不到家，感到很是心酸。事實上Coco很迷人可愛，只是在個性上的特質，未必能受所有人青睞。
點擊圖片放大看，為什麼想領養Coco的人不能養其他狗呢？
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點擊連結看全文：4歲狗狗滯留收容所超過740天 義工開怪領養條件：不能養其他狗
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