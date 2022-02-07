貓奴｜全能狗主貓奴速成班4折　與小寵物住星級酒店送雙人早晚餐

養寵物是一生一世的承諾，悉心照料可減低毛孩患病機會，延長壽命。網上飼養寵物的資訊參差繁雜，不知如何入手，因此建議新手寵主報讀香港愛護動物協會《全能狗主速成班》和《全能貓奴速成班》，學習專業的飼養和訓練知識。



飼養毛孩是終身責任，新手宜先學專業知識！（unsplash）

《全能貓奴速成班》解讀主子語言 送貓咪月曆

為甚麼養貓一定要安裝窗網？貓咪一天不尿尿便有致命危機？很多新手貓奴一開始買滿屋玩具和罐罐，卻容易忽略主子的健康需要！

香港愛護動物協會舉辦的網上課程《全能貓奴速成班》針對新手貓主，制定一連串專業養貓指南，完成後你將學會照顧貓貓日常生活如營養飲食和美容、解決貓貓行為問題、預防不必要的健康毛病和解讀主子的身體訊息表達，報讀課程後，不但獲送SPCA貓貓掛牆月曆一個，還受邀加入全能貓奴專屬Facebook群組，一起分享主子日常外，群組更有專業獸醫﹑寵物美容師及動物行為訓練師會為你解答各種問題！按此進入「01空間」立即報名

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《全能狗主速成班》正確訓練狗狗 早鳥4折優惠

狗狗是人類最好的朋友，但剛剛養狗的你卻不知所措，看不懂愛犬給你的訊號，又不懂管教牠的行為問題？

網上課程《全能狗主速成班》專為新手狗主而設，課程分為6個單元，分別教你照顧狗狗營養飲食和美容、訓練狗隻行為問題，預防長期病患和急救等，參加課程後可獲寵物急救包及狗狗急救101手冊，以及半年內無限次重看課程影片及下載筆記，預早報名更可享4折早鳥優惠。按此進入「01空間」立即報名

現時經01空間報名不只享4折早鳥優惠$1,688（原價$4,250），還送你SPCA狗狗掛牆月曆2022乙個！（SPCA）

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與毛孩嘆美利酒店STAYCATION 送雙人早餐晚餐

與毛孩時光如此寶貴，假日當然要帶牠們外出遊玩打卡，留下美好回憶！

位於中環的香港美利酒店是間寵物友善酒店，它由歷史建築改建，及後加入屢獲殊榮的獨特設計，處處均是打卡熱點，吸引不少名人帶同寵物入住。今次香港美利酒店推出Treasure Moments staycation套票，除了可免費帶同一隻狗或貓入住雙人客房外，更送你雙人三道菜晚餐和雙人早餐，人均$1,540起！立即進入「01空間」預訂入住

按圖看「香港美利酒店Treasure Moments住宿套票」詳情：

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香港美利酒店Treasure Moments住宿套票



高級客房：$3,080起

N1 Deluxe：$3,410

N2 Grand：$3,740

N3 Grand Deluxe：$4,070



同場加映： Veterinary Diets網上研討會

如果平日好動活潑、喜歡外出的毛孩突然變得具攻擊性，抗拒與外界接觸，種種反常行為可能意味着牠的心理出現問題。其實狗狗與人一樣，同樣擁有豐富的情緒，亦有機會患上情緒病，影響健康及日常生活，面對毛孩的各種異常行為，不妨聽聽網上重溫【PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets網上研討會 - 狗狗情緒、行為知多啲】，由星級馴犬師Eric Ko和仁愛獸醫創辦人Micky Tong解釋狗狗焦慮症的成因和馴狗小貼士！立即進入「01空間」按此重溫

想了解更多狗狗的情緒和行為，就要留意PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets網上研討會了！（雀巢香港）

【PURINA®️ PRO PLAN®️ Veterinary Diets網上研討會 - 狗狗情緒、行為知多啲】— 網上重溫

嘉賓：星級馴犬師 Eric Ko、仁愛獸醫創辦人 Micky Tong

簡介：

狗狗患有焦慮症的成因及影響

解決方法：(1) 馴犬小貼士；(2) 服用益生菌補充劑

