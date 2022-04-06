狗狗尾巴｜5種尾巴看心情打圈好興奮？人氣寵愛大選投票最愛品牌

不少人都會視寵物如家人，不過小寵物不懂說話，如何才能得知心意，便要依靠主人平日對牠們的觀察。有研究指狗狗會用尾巴表達自己的情緒，只要細心留意牠們的動作，或可更了解牠們的需要，好好溝通。愛護毛小孩，什麼都願意給牠們最好的，當中各項品牌或服務是你最心儀的？不妨投票參加第一屆「人氣寵愛大選」，為毛孩選出你心目中最「寵」愛品牌，還可獲取獎品。



看狗狗尾巴知心情

狗狗的尾巴、眼睛，甚至耳朵的不同動作或表現都反映出牠們的心情。若然你是飼養狗狗的初哥，便要觀察以下的情況，加深對狗狗的了解，做過體貼的主人。

按圖了解狗狗的5種情緒：

1. 尾巴自然擺動



狗狗在心情放鬆時，尾巴一般會自然垂下擺動；若高興時，如主人外出回家，牠們便會擺動尾巴、舌頭下垂，甚至伴隨開心的笑容。尾巴愈劇烈擺動甚至打圈，代表牠們愈雀躍興奮。

2. 尾巴快速而不穩定地擺動



若狗狗尾巴快速又強而有力地搖晃，則代表牠們正處於一個緊張的狀態，甚或充滿敵意。這時主人宜盡量避免刺激牠們，或待牠們冷靜後才嘗試接觸。

3. 尾巴慢慢搖擺



相反，狗狗的尾巴若緩慢擺動，可能代表牠正在思考下一步行動。這種情況狗狗亦有機會不太友善，或會反撲眼前的人或動物，建議主人暫時不要打擾，讓牠們冷靜下來。

4. 尾巴豎高和僵硬



這是典型的攻擊前狀態，狗狗這時有很高警覺性，且心情激動。如果狗狗咬著牙，再皺起鼻子的話，代表有極強攻擊性，本能令牠們攻擊眼前的人，警告對方不要再靠近。

5. 雙腳夾緊尾巴



如果尾巴是垂下來，代表狗狗的心情不好或緊張，主人可撫摸狗狗，紓緩緊張情緒。若是尾巴夾在雙腳之間，伴隨身體抖動，更代表牠正處於恐懼狀態，主人可慢慢接近牠再安撫牠，平伏狗狗情緒。

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