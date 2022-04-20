一站式寵物旅遊｜多國放寬入境措施　把握時機與毛孩優先暢遊日本

疫情已持續超過兩年，近期有放緩跡象；而英美加、歐盟、澳紐等多國和部分亞洲地區，相繼逐步放寬防疫措施及旅遊限制；加上縮短了入境隔離的時間，對於熱愛旅行的港人而言，簡直是一大喜訊。

不少寵主都希望能夠攜同自己心愛的毛孩，一起踏足世界各地；但卻被繁複的檢疫、通關手續和行程安排等問題嚇到失去興趣。不用擔心，「Pet Holidays 寵物假期」已率先為大家準備好私人飛機旅行團；讓主人和愛寵可在今個聖誕一同暢遊日本關東，體驗浪漫雪景。

人寵同遊 一站式旅遊服務新體驗

寵物旅遊在香港屬於較為新興的模式，大眾對此未必有深入的認識。「Pet Holidays 寵物假期」曾於2018首辦人寵旅行團，更提供一站式旅遊服務；過程會安排主人及愛寵同艙乘坐私人飛機、幫忙辦理寵物進出口文件、到達目的地後入住寵物友善的酒店等，簡化手續。

行程景點專為寵物而設 毛孩升格VIP

主辦商與日本多個縣市政府的旅遊局合作，度身規劃行程，讓主人及其愛寵尊享高等值的獨有貼心服務。不單安排毛孩特准進入具有傳統特色的餐廳及景點，例如為狗狗祈福的神社；更會享用為專受毛孩而設的日式烤肉等。 整個旅程中，毛孩與主人都可以「黐到實」，享受「 同機同艙、同食、同車、同睡、同玩」 的新體驗。

限期前報名可享早鳥優惠及禮品回贈 疫情設有退款保障

想參加聖誕旅行團，與寵物同遊日本關東，就要及早報名！因為攜同寵物旅遊的手續較多，需要最少六個月時間準備文件；如客人先預付訂金，便能提早開始寵物入境日本的前期檢疫程序。而且設有貼心的退款機制，期間若果疫情反覆不定，更可為客人提供萬全保障。6月30日前報名的客人，能夠享有早鳥優惠及兩萬元禮品回贈。

「Pet Holidays 寵物假期」將於2023年推出更多充滿驚喜和創意的旅行團，包括：熊本熊探索之旅、福岡熊本溫泉行及香川動漫櫻花遊等；為寵物和主人提供幸福的旅遊新體驗，敬請期待！

Pet Holidays 寵物假期

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