寵物善終｜狗狗9歲患抑鬱消瘦離世　嶄新水化遺體混土灌溉植物

生老病死本是生命的循環，無論身邊的小寵物，平日有多悉心照顧，都會迎來離去的一天。作為主人當然傷心不捨，為摯愛寵物送別最後一程，除了把遺體火化，還有什麼方式？又有沒有方法可把與毛孩子的美好回憶永遠留住？



狗仔平均壽命只有10至13年，主人難以避免面對寵物的離世。（alicia-gauthier＠unsplash）

狗平均壽命10至13年 貓12至18年

每種小寵物的壽命都不同，以狗為例，平均壽命只有10至13年，貓則12至18年，一般而言，每位主人都有一天需面對毛孩的離開。雖然飼養前主人們都作好心理準備，但最後迎來噩耗，要親眼目送感情如同家人的毛孩離開，又豈是想像中容易？就像歌手安俊豪（Simon），他在港台節目《與pet pet有約》中分享，從小學至中學分別養了兩隻狗狗B仔和大口，由細到大Simon都會花很多時間與牠們相處，經常帶牠們散步或到其他地方玩，作為家中獨子，Simon視牠倆如自己兄弟一樣。

Simon與主持分享從前與B仔和大口的生活點滴。（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

兩狗年老患抑鬱 躲起不見人

與牠們開心相處的日子，過得特別快，當B仔和大口9歲時，都被懷疑患上抑鬱，開始減少進食。最初，Simon擔心牠們染病，帶牠們到診所，但獸醫檢查後，並沒發現任何毛病，無藥可吃無計可施，更令Simon感到無助。後來，狗狗日漸消瘦，甚至躲起來不願見人，最後在Simon的陪伴下結束了短短的一生。Simon坦言，狗狗的離開對他造成陰影，自始之後，再也沒有飼養小動物，害怕牠們年老時又再經歷多一次傷心的場面。

茶碗蒸味道好 含豐富蛋白質

小寵物要健健康康，才能陪伴主人走更長更遠的路，選擇鮮食，可讓毛孩吸收更多天然營養，各位主人不妨嘗試製作雞肉菇菇茶碗蒸。獸醫陳子浩表示，茶碗蒸有雞肉和蛋，兩樣食材都有豐富蛋白質，適合毛孩的肌肉生長，而本菇則有膳食纖維，有助腸臟蠕動。他又建議可在蛋中再適量加入青菜，令纖維更加豐富。

雞肉菇菇茶碗蒸（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

按圖看雞肉菇菇茶碗蒸做法：

+ 7

做法：

1.先準備一鍋熱水，先把雞肉和本菇煮熟

2.盛起雞肉和本菇，剪碎

3.拂勻雞蛋，加入適量清水

4.將雞肉和菇放入碗中，倒入蛋液

5.包上錫紙或保鮮紙，隔水蒸8分鐘

6.加菇作點綴，再蒸數分鐘即成

《與PET PET有約》第13集

時間：9月2日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31



寵物善終 讓主人放下傷痛

毛孩一般的壽命只有短短的十餘年，就算過程中照料有多周到，每隻小毛孩都有離開世界到彩虹彼端的一天。主人除了提早作好心理準備之外，坊間亦有不少寵物善終公司，為毛孩提供一個體面的善終服務，讓主人減輕傷痛，也留下與毛孩美好的回憶。

每隻小毛孩都會經歷生老病死的階段，作為主人亦需要在牠們年老的時候做好準備。（圖片來源：Pixabay）

骨灰製晶石 永遠掛念

不少主人都會記掛著離世的毛孩，如果可以將毛孩掛在身邊，相信亦可以慰藉主人的心靈。透過現代科技，將火化後的小毛孩的骨灰，製作成晶石，讓主人掛在身邊，將對牠的愛永遠保存心中。

Pet It Go

電話：9696 8082

網址：https://zh.petitgo.io/



水化分解遺體骨灰不變黑 混泥土種盆栽

除了火化，亦有嶄新的水化善終服務，透過鹼性溶液分解遺體，不會釋放任何溫室氣體，而且骨灰不會經過火燒而變黑，保持原有面貌。完成儀式後，骨灰會混入泥土中種植盆栽來紀念愛寵，骨灰與植物的根結合後，象徵著新生命的開始。

外國早於2005年已有水化善終的做法，而水化的速度比土葬分解速度更快及環保。（Pet To Nature）

相關文章【【寵物善終】新興水化善終服務 讓主人更平靜接受寵物離世】

Pet to Nature

電話：2434 9866

網址：https://pettonature.com/

