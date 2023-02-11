失明聾汪散步時擔心媽媽不在身邊　狂回頭靠靈敏嗅覺確認後才放心

國外有名飼主日前在社群平台抖音上分享一段影片，拍下家中狗狗因為失聰加上失明的緣故，因此散步時相當仰賴嗅覺，需要不時回頭嗅聞來確保主人就在自己身邊，暖心又天真的模樣讓她看了超級感動。影片被分享到網路上後，累積超過27萬次觀看次數，引發許多網友熱議。



從Tiktok用戶@echobadlistener上傳的影片中可以看到，狗狗「Echo」因為失聰加上失明，所以在戶外散步時會不斷回頭確認主人的位置，甚至還會伸出鼻子嗅聞，看起來就像是想從主人身上的味道得到安全感，黏人的舉動搭配上總是笑咪咪的神情，讓拍攝的主人都融化表示「我真的好迷戀牠！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從其他影片中可以看到，儘管Echo失去視力與聽覺，但是嗅覺超敏銳的牠平常也能跟主人玩「碰鼻子」的遊戲，不斷甩動的尾巴透露出興奮的神情，可愛模樣融化了上百萬網友的心，讓許多網友看了都留言直呼「我都不知道該哭還是該笑了！真是甜美又純潔的靈魂。」

由於殘疾狗狗的感官有限，因此照顧的難度非常高，同時也非常需要飼主投入高度精力與耐心。影片留言處就有網友提供專業建議，表示如果家中有同樣失聰或是失明的狗狗，食物與水源盡量放在同個地點與空間，並減少家具更換、保持良好作息，為狗狗的生活減少大部分的刺激。

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