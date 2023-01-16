寵物保險｜貓界KOL深情演出睇到眼濕濕　原來毛孩都要買CEO Plan

近日網絡有條短片獲得不少貓奴共鳴，除了被主角皮皮的精靈樣子融化，生病一幕令人「眼濕濕」之外，更大讚短片說出心聲！



不少人視寵物如至親，雖然牠們活潑好動，但牠們同樣會生老病死，卻又不懂表達，就像片中皮皮會變得無精打釆，主人察覺到的時候，病情可能已經惡化，需立即求醫，作為主人除了擔心毛孩子的健康，還需負擔額外的開支，不想因為寵物的醫療費用失去預算，或可考慮專為寵物而設的保險計劃，而這些計劃有什麼限制、保障額又如何？

毛孩在主人的心目中是無價寶，萬一身體遇上甚麼毛病，都會令主人心痛不已。（圖片由OneDegree提供）

寵物醫療費年年攀升 去年升近2成

寵物的醫療費用動輒過千元，不比人類便宜，而且有年年攀升的趨勢。虛擬保險公司OneDegree內部數據調查發現，截至去年6月底，香港獸醫診所的收費按年平均上升近2成，以住院費為例，由2021年每次約$1500，增加至去年的$2000，升幅高達25%。若然還需驗血、X光檢查等，單次醫療費更有機會升至萬元，無疑為寵物主人增加沉重負擔。

香港寵物醫療開支年年加，主人若沒有計劃，就有機會因為帶小毛孩去治病而失去生活上的預算。（圖片由OneDegree提供）

一般寵物保險設醫療細項賠償上限 部分只保指定貓狗品種

隨著毛孩的醫療費上升，市面上不少保險公司相應推出很多寵物保險產品，保障主人在治療毛孩的過程中所面對的經濟負擔。然而，不同公司的保險產品，在醫療細項方面都有不同的賠償上限，主人宜在購買前先了解清楚，否則在索償時可能只能獲得低額賠償。雖然每份保險產品的年度醫療保障額高達數萬元，不過產品中設有不同細項，如手術與檢驗費、處方藥物、住院費等，大部分寵物保險計劃都為每個細項設有賠償上限，如投保人索償金額超過細項限額，即使未超過投保額，亦需自行支付餘下金額。

寵物CEO Plan不設細項賠償限額 全單賠足9成保額達8萬 全港之冠

OneDegree「毛價保」CEO Plan 是全港唯一一個無醫療細項保額限制的寵物保險，主人毋須擔心醫療細項到達上限而獲得有限賠償，選用其網絡獸醫就診，最高索償額高達9成，為全港同類型產品中賠償百分比最高，非網絡獸醫也有高達7成索償額，所有合資格索償實報實銷。毛價保當中的尊寵計劃年度醫療保障額達$80000，為全港之冠，在無分細項之下，主人可自由運用保額，給毛孩最貼身的醫療保障。「毛價保」CEO Plan涵蓋所有貓狗品種，而且於4歲或之前投保，毛孩即可獲終生慢性疾病保障，毛孩11歲後，若通過核保，毛價保更接受毛孩終身續保，令主人真正無後顧之憂，照顧毛孩一生一世。

OneDegree的寵物CEO Plan全港首創不設賠償細項限額，而且合資格醫療費用賠償高達9成，所有費用實報實銷，全面保障寵物主人的需要。（圖片由OneDegree提供）

按圖看寵物醫療保險保障比較表：

（01製圖）

短毛貓患突發性皮膚炎 數月花$30000只需付$3000

就像去年3月，OneDegree投保人為1歲的短毛貓章魚丸購買了「毛價保」，9月主人卻發現章魚丸出現脫毛、紅斑等情況，於是立即到網絡獸醫求診，並診斷為慢性疾病「異位性皮膚炎」，由發現、化驗至藥物開支，主人在短短數個月就已花了$30000。幸好章魚丸得到毛價保的全面保障，當中更不設任何細項，索償額最多達9成，投保人只需支付$3000，大大減輕了負擔。之後，主人更為章魚丸續保，有關其異位性皮膚炎的醫療開支可獲終身保障。

「毛價保 」涵蓋範圍



無限制貓狗種類

部分保險公司只會接受指定貓狗品種的投保申請，投保前亦必須植入晶片，OneDegree「毛價保 」CEO Plan接受13周至11歲的所有品種貓、狗投保，相較於市面上的寵物保險，涵蓋率最高。

年老毛孩可終身受保

年老寵物的續保年齡亦有上限，如果毛孩超過保障年齡的上限，保險產品或有機會失效，間接令主人面對寵物病患時的經濟壓力增加。OneDegree憂寵物主人之憂，因此提供寵物終身續保保障¹，一起守護「毛孩」終老。

索償簡便最快5個工作天

寵物主人可登入網上系統申請索償，一般情況下，最快5個工作天即可獲得賠償，便捷的索償體驗為寵物主人省卻時間，把心思放在寵物之上。

即日起至2023年1月21日投保毛價保，更可享有首年保費75折優惠！



¹ 11歲或以上的寵物或需每年核保，OneDegree擁有對續保的最終核保權。