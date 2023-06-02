PURINA ONE®三週星級挑戰　用家分享一致好評　貓咪免疫力提升

要為貓咪打好健康基礎，最重要是提升免疫力。PURINA ONE®全價貓乾糧系列齊集3大關鍵營養素——維他命C及E、Omega 3及6與β-葡聚醣，為貓咪打造一個由內到外的自然防禦。PURINA ONE®多種配方全面滿足貓咪的不同健康需要，如去毛球、體重管理、熟齡貓7+等。連續食用3星期，有助改善貓咪的活力度、消化功能以及外觀毛色。過百位主人參與三週星級挑戰一致好評，即看其中3位用家親身分享毛孩食用後的健康變化！



增強腸道功能 消化健康少嘔吐

May May非常貪吃，偶爾會因為吃得太快引致消化不良，於餵食不久後便會發出作嘔的聲音，隨即吐出無法消化的食物。May May平日亦較少郁動，一跑動便容易氣喘，大部分時間都在休息。

體驗PURINA ONE®貓乾糧室內成貓配方3星期後，May May明顯更精神！真正雞肉為首要成分的配方正合牠胃口，雖然May May貪吃依然，但主人嘗試以少食多餐的餵食模式，避免過快進食。3重免疫防護+配方與益生元纖維幫助提升May May免疫力與消化系統功能，嘔吐情況大大改善。食得飽之餘，全面而均衡的營養更能補充身體所需，為免疫力把關。

熟齡貓體魄更強健 胃口變好心情佳

迪迪小時候最喜歡通屋跑，吵着要吃飯，隨着年齡漸長，牠的食慾開始下降，走起路較緩慢，活動次數亦隨之減少。

想到迪迪已經9歲，需要選用針對熟齡貓需要的寵物糧，試用PURINA ONE®貓乾糧成貓7+配方後，胃口慢慢變好，心情亦更開朗。配方DHA、膽鹼、維生素，有助支持貓的大腦健康，加入礦物質和維生素D，有助貓的骨骼健康和活動機能。補充全面營養令迪迪的體魄更強健，毛髮亦更豐盈亮澤，看上去不再瘦弱。令人驚喜的是，迪迪有時因天氣轉變而出現的皮膚痕癢亦得以紓緩。

改善敏感體質 增強免疫力

剛接Doogi回家的時候，牠已不時出現打噴嚏、流鼻水等過敏反應。Doogi受全家溺愛，久而久之養成偏食的壞習慣，主人特意為牠搜羅各大品牌的食糧，非常奄尖。

難得PURINA ONE®貓乾糧成貓配方（三文魚及吞拿魚）深得主子心，真正三文魚及吞拿魚刺激食慾，每餐都吃得津津有味。優質成分有助於支持高營養吸收，含有益生元纖維，有助於支持貓的消化健康，免疫防護+配方含有維生素C 和E、奧美加3 和6以及 β-葡聚醣，提升免疫力改善敏感體質。食用3星期後，Doogi打噴嚏、流鼻水情況減少，眼睛亦更明亮有神，日日開心又健康！

（資料及相片由客戶提供）