免費試食｜鮮食令狗狗更開心？Dogalicious鮮食包天然有益好方便

不少人都知道狗狗鮮食好處多多，除了可令皮膚及毛髮更健康之外，更可改善挑食問題，鮮食的種類變化多樣，令狗狗每日都有不同食、香、 味體驗，新鮮感十足，有研究更指透過鮮食吸收唔同營養素可以幫狗狗對抗抑鬱，令毛孩更加開心！

但奴才們工作繁忙，要日日整鮮食都唔容易，最近榮獲HK01《人氣寵物鮮食品牌》大獎的Dogalicious狗狗鮮食就提供100%天然鮮食包，解凍就可以即食！由6月12日至30日，大家只要輸入優惠代碼"HK01Pet"即可獲取試食鮮食包，看完以下4大Dogalicious狗狗鮮食優點，立即試試！



優點1：100%天然無害 主人都食得！

Dogalicious狗狗鮮食就使用100%的天然食物製作，無防腐劑、添加劑、著色劑、化學品、填料或動物副製品，每款鮮食包都可以清楚看到每款食材，是主人都可以進食的鮮食，大家可以絕對放心！

每餐鮮食的味道、口感都不同，令狗狗用餐更愉快！

優點2：營養十足！獸醫營養師設計鮮食餐單

如果由主人們自己製作鮮食可能會忽略或不能掌握均衡食材中的營養素，而Dogalicious狗狗鮮食的鮮食餐單則由獸醫營養師設計，每款鮮食餐都透過天然食物達到營養均衡完整，營養價值高於美國 AAFCO（美國飼料控制官員協會）營養標準（粗蛋白質最少18％，粗脂肪最少8％，粗纖維最多 5％）。5款鮮食餐包括：雞肉餐、羊肉餐、豬肉餐、牛肉餐及魚餐，其成份都可以全面有助狗狗擁有健康的腸胃，強壯的骨骼及健康的毛髮和皮膚。

另外，餐單的食物更加入由天然的鎂，磷，菸酸，維生素B和吸收的水組成的糙米和藜麥，可以减低血糖負荷之餘，亦不會令狗狗過敏。而牛、魚和雞肉餐亦加入打碎的沙丁魚，可以增加攝入含有鈣的軟骨，狗狗咀嚼時對牙齒好又容易吸收。

每餐Dogalicious狗狗鮮食份量及營養都計好，節省主人採購食材和自煮鮮食的時間。

優點3：一定夠飽飽！營養師程式度身定製份量

每隻狗狗的生活習慣不同，食量亦大不同，Dogalicious狗狗鮮食包除了有統一份量供主人購買，主人亦可以簡單提供狗狗嘅年齡、體重同活動程度，Dogalicious再用營養師合作制定的程式，計算適合你狗狗的食量，獨立包裝每份鮮食，主人不用煩惱！

優點4：超方便！無需加熱隨時食

收到Dogalicious鮮食包只需要存放在冰格中急凍，食前一日解凍就可以即食，十分方便生活繁忙的香港人！

同場加映！Dogalicious狗狗鮮食大優惠

知道Dogalicious狗狗鮮食有這麼多優點，想訂購給主子試試？現於6月12日至30日，大家只需於Dogalicious試食鮮食包版面，輸入優惠代碼"HK01Pet"，即可獲取試食鮮食包^！

另外，6月12日至18日，於Dogalicious網站上消費滿港幣300元#，輸入優惠代碼"SF300"，即可享免運費優惠。順豐速運冷運配送支持送貨上門或在指定順豐香港自提網點自取。

優惠受條款及細則約束。

^優惠不包括運費

#原本標準：消費滿港幣500元即可享有免費送貨服務

港幣$300免運費優惠，只適用於零售鮮食包，份量訂製計劃除外。

（資料及相片由客戶提供）