寵物好去處｜學禮儀嚐午餐名牌工作坊　數碼港狗狗快閃領養大派對

喜歡小動物的人要留意了！香港愛護動物協會（愛協）於7月22日（星期六）舉辦「愛協@數碼港商場：與狗狗歡度夏日」活動，一連串的活動包括毛孩領養服務、寵物行為訓練及手作工作坊等，適合一家大小帶同寵物一同參加，就算沒有小毛孩的你，或者也可在活動中找到你的狗狗家人！



精彩活動【1】狗隻訓練工作坊

大會邀請了愛協資深狗隻行為訓練員Sunny Tang，即場指導在場的主人和狗狗進行練習。參加人士更有機會和愛協的狗隻行為訓練員單對單會面，獲取更多有用的專業意見。工作坊之後，狗主和小毛孩都可以一同到Interval | Farmacy享用早午餐，享受一個悠閒的一天。

狗隻在城市生活應有的社交禮儀+Interval 早午餐

地點：數碼港商場

時間：上午10:30至下午12:30

費用：$550

詳情及報名：bit.ly/44kV8dG



愛協資深狗隻行為訓練員Sunny Tang會即場教狗主如何為狗狗進行訓練。（資料圖片）

精彩活動【2】手作工作坊

喜歡手作的朋友就絕對不可錯過由Messy Jam舉辦的狗隻名牌及杯墊手作工作坊，參加者會利用樹脂凝膠、閃粉和乾花等材料，製作獨一無二的狗隻名牌及杯墊。完成工作坊的參加者同樣可到Interval | Farmacy享用早午餐，一邊品嘗美食。

Messy Jam狗隻名牌及杯墊手作工作坊+Interval早午餐

地點：數碼港Interval | Farmacy

時間：上午10:30至下午12:30

費用：$ 650

詳情及報名：bit.ly/3rfBtx8（工作坊適合4歲或以上小孩參加）



精彩活動【3】毛孩快閃領養服務

除了手作等工作坊之外，大會更舉辦領養活動，由Sunny分享新領養狗狗入屋守則，向有意領養的人士介紹毛孩入屋首3日、3周以至3個月的各種情況及照顧方式。然後愛協就會引領待領毛孩與在場愛狗之人見面，並舉行「快閃約會」，即場為參加人士配對合適狗狗。

活動最後會舉辦領養活動，希望愛狗人士可以為狗狗提供一個家。（資料圖片）

領養毛孩3-3-3入屋守則示範X我和狗狗有個約會

地點：數碼港商場

時間：下午2:30至4:00

費用：免費登記／即場登記

詳情及報名：bit.ly/3O5ScvZ

