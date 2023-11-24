自家訂製利是封｜寵物大頭送新年祝福　2步製作獨一無二利是封

祝你今年「貓肥屋潤」、「家財萬罐」、「喵星高照」！玩味祝賀語加上可愛寵物大頭，今個新年，不如以訂製的個人化利是封，以獨一無二的祝福向親朋好友拜年，成為團拜的焦點！快圖美推出全新個人化利是封，簡單2步即可自訂可愛又具收藏價值的寵物利是封，一Click自動退地，非常方便！得意寵物利是封，無論是派發還是收藏，都能帶來無限快樂！



自訂祝福語 自動退地落單方便

8款以傳統新年色彩及日系風格為主題的利是封各有特色，大家可按需要選擇長款或短款。利是封上除了預設的祝福語，更可加入姓氏、寵物名字以及玩味賀語。設計獨特的利是封，寓意喜慶吉祥之餘，又得意有趣，必定快樂倍增！

按圖看8款特色利是封設計：

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個人化利是封將於2023年12月27日截單，大家不妨趁假期為寵物多影靚相，把握時間訂購！

以下教你簡單2步製作專屬利是封：

第1步：挑選心水利是封款式後，加入姓氏、寵物名字或玩味賀語。

第2步：上傳一張寵物照，系統會自動退地，將寵物融合在設計中。圖像可以放大、縮小，左右轉動以調整至滿意效果，即完成訂製程序。

立即訂製個人化得意利是封

快圖美自製利是封售價

短款 $450@100個*

長款 $650@100個*

*每訂單以100個為單位

（資料及相片由客戶提供）