香港寵物酒店推介｜3間貓酒店優惠！有監控隨時睇最放心

寵物酒店推介｜香港人最愛旅行，相信各位寵主也不例外，但家中無了鏟屎官，難免會擔心毛孩在家的安危。寵物酒店就成了暫托毛孩的最佳地方了！選擇寵物酒店時，除了環境衞生、酒店是否持版與服務質素外，價格考量、性價比也是關鍵。以下3大貓酒店目前有超抵優惠，最低半價起！當中更有監控，可隨時見到毛孩，絕對超值又放心！



寵物酒店【1】貓季酒店 ── 貓貓住宿服務

貓季酒店設有6種不同房型，每間房型都相當寛敞，最小的標準房尺寸為1600mm W x 1250mm D x 700mm H，最大的城堡房型尺寸為1848mm W x 1122mm D x 2200mm H。貓季酒店的照顧也相當細心，職員會分早晚兩次餵食，可因應顧客要求於營業時間內加減次數，每隻入住貓貓都送全新針梳去梳毛去確保衛生，亦會應顧客要求餵指定零食，每日也會為貓貓梳毛、清潔，以及每口消毒2次房間，職員也會每日與貓貓互動。同時所有房間都設有鏡頭，供主人24小時觀看貓貓，但這就需要額外收費。

貓季酒店 ── 貓貓住宿服務

地址：香港九龍觀塘偉業街93號93WYS, 23樓全層

房價：HK$300起（貓貓標準房）👉即搶預訂優惠

寵物酒店【2】貓咪星球 x 貓星民宿 溫泉民宿風貓旅館旗艦店

貓咪星球 x 貓星民宿全場逾千尺空間讓貓隻自由活動，讓毛孩於充滿禪意、寧靜的貓星民宿享受慢活放鬆時光，酒店有澳洲獸醫護士學校認可護士提供專業及個性化寄住服務。如寵物需要醫療照顧、特殊飲食及定期健康檢查均可提供特殊服務。

貓咪星球 x 貓星民宿- 香港溫泉民宿風貓旅館

房價：HK$530 起（貓貓標準房）👉即搶預訂優惠

地址：旺角勝利道18號閣樓

寵物酒店【3】Whisker's Inn ── 香港貓酒店服務

Whisker's Inn位於觀塘，因其地理優勢，當中不少房間都是海景房，同時酒店還有每天60分鐘或以上的特長玩樂及放風時間，所有貓貓們在渡假期間都可享受陽光和寫意的海景！所有房型都配有加拿大高級貓糧Orijen及Vet Water – Cat Water作飲用水。如果需要眼藥水、耳部清潔、修剪指甲等服務，鏟屎官可以在入住前向酒店提出，但一切都要根據貓的身體、心理狀況做出決定。酒店亦有持寵物急救牌照的專業寵物護理團隊，可應付突加其來的緊急狀況。

Whisker's Inn ── 香港貓酒店服務

房價：HK$255起（蘭居）👉即搶預訂優惠

址：香港觀塘偉業街161號 The 80｜20大廈20樓2001室