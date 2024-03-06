毛孩免費周日好節目！3月10日「寵愛您•同遊白石角嘉年華」

今個星期日未有計劃？推介大家一個可以與寵同樂的好節目！3月10日於科學園「金蛋」對出的白石角海濱長廊就有由新界南及新界北總區防止罪案辦公室合辦以「寵愛承諾 伴你一生」為主題的「寵愛您•同遊白石角嘉年華」，屆時會有由愛護動物協會、香港寵物業商會、兩棲及爬蟲動物團體及領養動物組織等團體舉辦的近20個攤位，有表演欣賞之餘又有遊戲玩，更可同時學習愛護動物的資訊！以下立即為大家介紹！



嘉年華精彩活動內容令人期待 去年活動近3000名市民參與

上年舉行的「寵愛您•同遊白石角嘉年華」吸引到大批市民參加。

「寵愛您•同遊白石角嘉年華」已經是第二年舉行，上年活動反應熱烈，吸引近3000名市民參與，所以不少人都期待活動再次舉辦！而今年嘉年華的精彩內容就包括有動物領養、兩棲及爬蟲動物全接觸、寵物救護車展覽、魔術表演攤位及派發特色氣球，而參與現場的攤位遊戲，更有機會獲得精美紀念品！而且除咗可以睇魔術、「狗狗社區大使」表演，現場更有參與「寵愛閣」的學生分享，大家可以在活動中得到更多社區愛護動物的資訊。

其實是次嘉年華是警務處「動物守護．社區大使」計劃的其中一個活動，計劃為鼓勵市民支持及協助打擊殘酷對待動物的行為循教育及宣傳入手，以鼓勵市民支持及協助打擊殘酷對待動物的行為。其中「狗狗社區大使」是由警隊新界南總區負責，培訓了16隻，分別背景為退役警犬、流浪犬、主人移民遺棄犬等的「新紮」狗狗探訪不同學校，讓學生從小認識如何與動物相處，學習尊重動物生命；另外，計劃於多間中小學及幼稚園的校內設立「寵愛閣」，並委任近200名學生成為「動物守護 ·學生大使」，讓學生可以向公眾分享在「寵愛閣」照顧動物當中所學到的經驗及愛心。

近20個攤位遊戲，可以讓大人、小朋友一起邊玩邊增加愛護動物知識！

現場有動物領養的活動外，亦歡迎大家與自家毛孩一起到嘉年華玩樂。

今次嘉年華亦以「寵愛承諾 伴你一生」為主題，向市民大眾宣揚飼養寵物是一生一世的承諾，更需要多加愛心寵愛自己的動物；呼籲市民不要隨意棄養動物，杜絕殘酷對待動物的行為。大家在嘉年華上更有機會一次過與計劃的守護動物吉祥物Sunny & Zander、防騙吉祥物「提子」加上禁毒吉祥物「咪仔」一起拍照打卡留念，如此有意義又好玩的活動，大家切勿錯過！

最近十分受歡迎的防騙吉祥物「提子」亦會不定時出現與大家一起合照留念！

警務處「寵愛您•同遊白石角」嘉年華

日期：2024年3月10（日）

時間：上午11時半至下午5時正

（啟動禮及表演時間：正午12時至12時40分）

地點：白石角海濱長廊（科學園「金蛋」對出）

前往方法：*

1. 各區巴士及專線小巴資料：https://www.hkstp.org/zh-hk/find-us/

2. 最近活動場地之停車場：科學園P2時租停車場

*免費入場

*康文署指定範圍可攜狗隻，請妥善管理帶來狗隻

更多「動物守護．社區大使」計劃的活動內容，可以在香港警察網頁「動物守護•社區大使」計劃網站了解更多！

（資料及相片由大會提供）