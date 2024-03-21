全球職場發展趨勢　專業傳意勝AI

科技發展一日千里，AI人工智能大行其道，不少人覺得會用AI便無需再學習語言文化等專業知識，但假如你曾有過單靠AI 傳意溝通的經驗，便會發現礙於語言的多義性和文化背景的差異，AI在意義/語意解讀方面仍然經常出現誤解。其實人工智能在許多領域仍然處於發展階段，無法完全替代專業傳意，因此專業傳意人才在環球職場上仍是炙手可熱。香港作為國際都會，匯聚了大量不同領域的跨國企業，具有文化多元、語境豐富的優勢，無論政府機構、跨國企業、大眾傳媒、或是文化藝術界，均需要與不同國家和文化的人溝通合作。能夠掌握專業傳意技能，便可以跨越語言和文化障礙，在全球職場上早著先機。



香港中文大學專業進修學院（CUSCS）的全日制語文課程歷史悠久，備受推崇，升學率尤佳。學院在今年9月新學期開設「升級版」的「專業傳意*」高級文憑課程，分中文、英文、日文三個專業，裝備學生在新時代升學與工作所需的能力及技巧，成為語言及傳意專才，無論同學未來想在本地或海外的文化、專業傳意、教育、商界等不同專業範疇發展均能大展所長。

建基翹楚課程 新增升級版中英日文專業傳意

CUSCS全新的兩年全日制「專業傳意*」高級文憑課程，以學院原有優質且素有口碑的語文課程作全面提升及全新設計，分設中文、英文、日文三個專業，培養同學在新世代成為語言及傳意專才，開拓全球職涯發展。

中文、英文專業涵蓋語言學、語言應用、文學及文化等領域的最新知識，以及演講、多媒體應用、商業與新媒體等專業傳意技巧，全面提升學生的語文能力、跨文化傳意技巧以及職場競爭力。

日文專業提供有系統的日語訓練，讓學生能掌握日語及日本文化、商業、社會等知識，即使從未學習日語的學生，在畢業時亦可達到日本語能力試驗N2或以上水平，具備以日文作專業傳意的能力。

職業導向配合海内外交流 為進入全球職埸做準備

「專業傳意*」高級文憑課程，除教授理論知識外，更重視學以致用。課程設計加入職業導向元素，緊貼現今職場所需。三個專業的同學均有機會到不同機構實習，負笈內地、英語國家或日本交流，提升國際視野及跨文化溝通能力，成為適應全球工作環境的傳意專才。

中文、英文專業的學生可獲安排到非政府組織、出版社、學校、文化機構、社福團體等單位實習，從事行政、文書、聯絡、文案編撰、內容創作、社會服務或教學等相關工作。此外，課程也提供多元化的講座、工作坊、考察及交流活動。

中文專業學生可參加中文學習之旅或實習，實踐所學。

學生到海外大學作暑期交流。

日文專業亦提供各種實習機會，同學可獲安排到出版社、旅行社、文化機構、政府機構、酒店，從事顧客服務、翻譯、傳譯、導遊、教學等相關工作。同時，學院亦為同學安排體驗式的學習活動，以提升同學的日語溝通能力，加深對日本文化的理解。此課程更是本港唯一提供日本實習科目的副學位課程。

日文專業學生可透過交流活動，進深認識日本文化。

除實習外，三個專業的學生亦可選擇參加「學習之旅」，在普通話、英語或日語環境中提升語文能力及文化意識，更有機會聆聽世界頂尖學者授課，拓闊視野。

特設手語選修科 擴闊傳意領域

現時許多包括政府機構、學校、醫院等機構都需要手語翻譯服務。無論是選讀中文、英文或日文專業，同學都可選修香港手語，掌握更全面的傳意知識及技巧，拓闊職業發展範疇。

▼▼▼中、英、日文專業 按圖了解更多▼▼▼

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豐富教學資源 大專院校首個VR實習平台

「InternVision」為同學提供沉浸式虛擬實景實習體驗，在實習前進行模擬訓練。

CUSCS更獲教育局質素提升支援計劃（QESS）資助開發大專院校首個虛擬實境（VR）實習平台「InternVision」，並已於2023年9月正式投入應用，為高級文憑課程學生在正式實習前提供模擬實習訓練。平台設20個虛擬實習場境，涵蓋學院所有高級文憑課程及多個專業範疇，每個場境均設一系列工作情境與任務，配合VR頭戴式裝置，同學便能透過虛擬實境及早體驗工作環境，掌握所需技能。除了配合VR裝置，同學亦可於手機應用程式中操作，隨時隨地進行體驗與學習。在App內設有多項功能協助同學檢視與提升表現，例如「Self-study Zone」（自學地帶）為同學提供與虛擬實習場境相關的參考資料；「Performance」（成績紀錄）讓同學檢閱過去的體驗成績，當中的技能分析圖更會分析同學在各個技能範疇的表現，有助同學了解自己需要改善之處；「多名玩家」模式則可讓同學組成小組，一起參與虛擬實習場境，讓學習更為有趣的同時，亦助同學們制訂定就業發展方向，實踐所學，及早籌劃將來。

為助同學鞏固語文能力，學院設語文學習提升中心，提供包括多媒體教材、語文公開考試的資料等，更提供一對一語文諮詢服務。學院所有全日制學生均可使用香港中文大學圖書館及網上學習資源，令學習更為方便及全面。

「專業傳意*」高級文憑課程資訊︰https://scs-hd.scs.cuhk.edu.hk/tc/programmes/languages-history/index.html

*尚待大學審批

全日制課程網上講座

CUSCS將於3月23日舉辦全日制課程網上講座，由講師講解全日制「高級文憑」、「基礎教育文憑」及「社區護理文憑」課程的內容、特色、實習安排等，讓應屆DSE考生、應用教育文憑學生、毅進文憑畢業生、高中生家長、老師，又或者是想再進修的在職人士了解不同學科。講座費用全免，有興趣人士萬勿錯過。

講座報名︰https://student-apps.scs.cuhk.edu.hk/pr/info_talk/

更多課程資訊︰www.cuscs.hk/afterdse

（資料及圖片由客戶提供）