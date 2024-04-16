浸大音樂會引入AI　收集瑤族舞步數據生成新舞蹈　助藝術保育傳承

浸會大學將於4月19日、20日於大學會堂舉行主題為「樂匯中西」的周年音樂會，當中《瑤族舞曲》演出更結合音樂及AI人工智能，運用該校自主研發之MotionGPT生成的瑤族舞步，配合浸大交響樂團演出。



浸大創意藝術學院創院院長潘明倫表示，音樂會讓中西音樂以不同形式藝術展示，為觀眾營造沉浸式的藝術體驗，長遠更希望善用科技將中西文化、傳統藝術作保育傳承。



運用人工智能所生成的虛擬瑤族舞者。（香港浸會大學提供）

遠赴廣西瑤族部落 實地考察收集數據

為製作《瑤族舞曲》的虛擬瑤族舞步，浸大團隊花了近半年籌備，上月更遠赴廣西上林縣鎮墟瑤族鄉鎮實地考察，紀錄當地的民謠、舞蹈、文化和風照。其後，團隊將所紀錄的瑤族舞者舞姿轉化為動作數據，建立出機器學習模型，從而訓練出人工智能舞者，讓人工智能根據指令自行生成全新的瑤族舞蹈。屆時舞步影像將於音樂同步，投射在舞台上的LED屏幕，配合樂團演出。

潘明倫表示，實地考察最大困難是時間有限，特別是團隊欲尋找較原始的部落，需花特別多時間。他續指，即使邀請瑤族真人舞者來表演，都只是一次性，故希望透過人工智能來紀錄，做到保育傳承，重新展現給觀眾。

科技助樂團創新機遇 不怕被AI取代

除了《瑤族舞曲》的創新嘗試外，潘明倫亦指出，屆時浸大校歌《獅子山交響變奏曲》的演出，亦將有人工智能人聲合唱。對於是次音樂會包含了很多科技元素，潘明倫直言不怕人類會被人工智能所取代，反而不停跟科技結合，有很多不同的新機遇及創作空間，將科技與藝術結合後，可將文化研究無限放大。