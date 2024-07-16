香港中文大學高級文憑｜一文看清CUSCS全日制課程

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）配合政府發展職業教育的方向以及市場對人才的需求，開設多項包含職業導向元素的全日制高級文憑及文憑課程，裝備學生升學或晉身專業發展。所有課程由中大審批及頒授學歷。



全日制高級文憑課程一覽

教育服務與行政高級文憑是全港唯一與教育行政、 管理或學生服務相關的副學位課程。畢業生可升讀教育、管理等學位課程，更有機會到教育機構實習，搭建業界脈絡。

專業傳意高級文憑課程—中文專業課程全面提升同學的中文語言文學及專業傳意能力，有利於開拓大中華區職涯，同學可參加中文學習之旅或實習，實踐所學。畢業生可升讀中文、傳意、教育等學位課程。

專業傳意高級文憑課程—英文專業課程理論與實用兼備，同學更有機會參與實習和前往英語國家交流，提升國際視野和跨文化溝通能力，成為傳意專才，投身不同專業。

專業傳意高級文憑課程—日文專業課程提供有系統的日語訓練，是本港唯一設日本實習的副學位課程。學生可掌握日語及日本文化，緊貼全球職場以日語作專業傳意。畢業生可達日本語能力試驗N2或以上程度。

應用翻譯高級文憑課程幫助同學提升兩文三語能力，增強文化意識，掌握傳媒、法律、字幕、商業等專業翻譯及傳譯的技巧；課程緊密銜接翻譯、雙語研究、語言學、等多類大學課程，升學率高。

公關及廣告高級文憑課程培養理論與實戰兼備的公關、 廣告人才。課程強化數碼媒體和社交媒體營銷的實用技能。畢業生可繼續升學或投身廣告主任、公關主任、社交媒體內容開發人、以至入職政府及商業機構的傳訊部門等。

康樂及休閒事務管理高級文憑課程設計多元豐富，涵蓋運動元素及管理學知識，包括設施管理、市場營銷、運動解剖及生理學、歷奇訓練等科目，提供90小時實習，有助學生繼續升學或發展事業。同學更有機會加入中文大學校隊，不少畢業生獲中大運動相關學位課程取錄。

電腦遊戲開發高級文憑課程涵蓋多個專業範疇，包括遊戲引擎、電腦圖像、數學、邏輯和人工智能。同學亦有機會到知名遊戲開發公司實習，提升遊戲作品至業界水平。畢業生可升讀電腦科學、 創意媒體、資訊工程學等學位課程。

多媒體及創意廣告高級文憑課程涵蓋廣告創作理念及新興媒體美學的科目，如社交媒體設計與應用、動態內容及媒體開發、廣告學入門、數位圖形與影像等，課程設實習，為學生奠定職場基礎，並於畢業前累積個人作品集。

幼兒教育高級文憑課程提供專業及有系統的幼兒教育訓練，安排不少於320 小時實習。畢業生具資格在教育局註冊成為合格幼稚園教師 (QKT)，以及具資格在社會福利署註冊成為幼兒工作員(CCW)及幼兒中心主管(CCS)，並獲等同完成社會福利署的一年制在職特殊幼兒工作訓練課程(SCCW)的認可。

健康護理高級文憑課程涵蓋學術理論、專業知識，以及實踐應用，並提供200小時實習，讓同學在實際環境應用護理知識與技巧，畢業後可升讀護理學與健康科學等學位課程，或在護理行業發展。

社會工作高級文憑課程為學生提供專業及有系統的社會工作訓練，提供約800小時實習，吸收實戰經驗，畢業生可向社會工作者註冊局申請成為註冊社工。

全日制文憑課程一覽

基礎教育文憑課程涵蓋多個大專學科，幫助學生探索興趣領域，立定升學志向。歷屆平均80%的畢業生順利升讀CUSCS「高級文憑」課程。

社區護理文憑課程涵蓋院舍服務及基礎護理。獲社會福利署認可，符合指定要求的畢業生可申請註冊為保健員，於安老院舍擔任相關職位；同學亦可選擇升讀健康護理、社會工作等高級文憑課程。

幼兒遊戲及藝術文憑課程專業培訓學生籌劃表達藝術活動、設計幼兒遊戲及體適能活動等。課程設120小時實習，畢業生既可晉身幼兒遊戲導師、幼兒興趣班導師或教學助理等，亦可選擇繼續升學。

更多課程資訊︰www.cuscs.hk/afterdse

多元學習資源 促進學生全人發展

全日制課程同學可使用中大圖書館設施及網上資源，學院亦設語文學習提升中心，備有一對一語文諮詢服務及種類廣泛的多媒體教材，助同學鞏固語文能力，擴闊知識領域。除完善的學習設施外，學院亦舉辦師友計劃、學生大使計劃，並安排實地考察、主題講座及業界分享等活動，豐富同學的大專生活。

DSE放榜週設即場報名及面試

由7月17起至26日（星期日除外），申請人可親臨CUSCS尖沙咀東海教學中心即場報名及面試；期間另設課程諮詢。詳情請瀏覽「升學資訊All-in-One」平台。

已獲CUSCS發放「有條件取錄」的應屆文憑試考生，請於放榜日留意電話短訊（SMS），符合入學條件的同學可親臨尖沙咀東海教學中心確認學位。

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(資料及相片由客戶提供)