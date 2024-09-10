報考碩士｜港大經管9大碩士課程線上宣講會 附內容概要及報名連結

9大碩士課程有哪些亮點？港大經管學院有哪些職業服務和學生活動？具體的錄取程式是怎麼樣的，有什麼申請技巧？不要錯過即將到來的港大經管碩士課程線上宣講會！此次宣講會，市場推廣及招生總監將會提供有關9個一年全日制碩士課程的重要資訊，包括最新的報考要求、課程結構、獎學金等等，還會傳授寶藏級申請技巧，助同學們順利申請。抓緊機會報名，瞭解最新資訊並爭取得到招生入學處的關注！



線上直播

2024年9月13日 (星期五) 下午 4:00

內容概要

• 為什麼要修讀碩士課程？

• 如何在眾多申請者中脫穎而出？

• 港大經管有什麼精彩的學生活動?

• 入學要求是什麼？

• 有哪些職業發展及培訓支援？

報名連結：https://bit.ly/3XmuE9C

注意事項

• 宣講會以英文進行；

• 宣講會將以直播形式進行，不設重播；

• 請準確填寫郵箱地址，報名後會即時收到一封郵件確認信，如未收到，請確認郵箱位址是否正確並重新報名；

• 網上直播平臺的登入資訊會於活動前12小時發送至報名郵箱。

港大經管 碩士課程

紮根香港、全面接軌中國，以國際化視野推動教學與研究，香港大學經管學院在亞洲導向經濟發展的世界大潮流之下，為香港、中國乃至世界各國的發展提供了不可或缺的動力。秉承百年港大的教育理念，港大經管彙聚全球頂尖學者，打造頂級教學研究師資團隊，設置與時俱進的課程項目，為廣大學子提供前沿且卓越的商科教學。

香港大學經管學院下設九個一年全日制碩士課程，涵蓋諸多專業領域，分別是會計、經濟、家族財富管理、金融、金融科技、環球管理、商業分析、市場行銷學、及氣候治理與風險管理。課程結構採用專業的核心必修課與豐富的選修課相結合的形式，精准聚焦專業知識，結合不同選修課，幫助學生融會貫通、全面發展。學生既能在對應課程中獲得專業的商科知識與能力培養，也能掌握跨領域、跨學科的商業發展新動態，承接本科階段學習的同時，助力並推動未來的職業規劃與發展。

卓越教育 蜚聲國際

（資料及相片由客戶提供）